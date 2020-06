‘Telefacts Zomer’: aan boord van het meest luxueuze cruiseschip ter wereld Redactie

23 juni 2020

00u00 1 TV Wie van dure en exclusieve vakanties houdt, komt vanavond aan zijn trekken bij 'Telefacts zomer'. Het VTM-programma brengt een tweedelige reeks over de Seven Seas Explorer, het meest luxueuze cruiseschip ter wereld dat voor het eerst camera's toeliet aan boord.



De prijs van een weekje all-in kan er oplopen tot 70.000 euro. Het meest opvallend is de Regent Suite, die met haar 410 vierkante meter zo'n zes keer groter is dan een gemiddelde Britse woning. Met 900 kilo kreeft, 8 kilo kaviaar en een haast ontelbaar aantal flessen champagne aan boord, zullen de passagiers alleszins geen honger of dorst lijden.

'Telefacts zomer'

VTM

21.45 uur