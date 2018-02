'Tegen de sterren op' gemist? Bekijk de leukste fragmenten (+ wat je niet zag op televisie) DBJ

16 februari 2018

06u29 4 TV Het derde seizoen van 'Temptation Island' gaat ook niet voorbij aan de cast van 'Tegen de sterren op'. In de aflevering van donderdag passeerden Kevin en Meghan, maar presentatrice Annelien Coorevits en verliefde Tim. Daarnaast konden ook de broertjes Boxy en prinses Mathilde konden op een persiflage rekenen. Voor iedereen die niet kon kijken, zijn hier nog een keer de leukste fragmenten.

De Oostendse Kevin (Jonas Van Thielen) klapt in 'Temptation Island' uit de biecht over zijn relatie met Megan (Ilse De Koe), Tim (Chris Van Espen) praat over zijn gevoelens voor verleidster Zwanetta (Clara Cleymans) en die laatste laat dan weer weten dat ze Tim niet altijd verstaat. Ook presentatrice Annelien Coorevits (Clara Cleymans) lucht haar hart in de hut.

Louis Talpe en Guga Baúl gaan in 'TDSO' als het duo van ‘De Babbelboxy’s’ door het leven. Elke week recenseren ze een bekend culinair naslagwerk. Soms lyrisch, soms kritisch. Gelukkig delen de Boxy-broers dezelfde mening.

Cyberpesten is echt niet oké. Dat weet koningin Mathilde maar al te goed. Daarom lanceert ze een persoonlijke oproep naar jongeren om cyberpesten aan te pakken. Al is ze precies nog niet volledig mee.

In de tête à tête zaten James Cooke en Louis Talpe als de presentator oog in oog met elkaar. Wat vond James van de imitatie? Hier krijg je een exclusief kijkje achter de schermen.