'Tegen de sterren op' gaat de Temptation aan DBJ

15 februari 2018

06u39 0 TV 'Temptation Island' begint vanavond om 21u30, maar een uurtje voordien gaat de cast van 'Tegen de sterren op' al een keer de Temptation aan. Het Oostendse koppel Kevin en Meghan zorgen bij de acteurs blijkbaar voor inspiratie, maar ook Hilde Van Mieghem en koningin Mathilde passeren in de hut.

De verleiding speelt zich bij VTM vooral af in de beruchte ‘Hut’, die dit jaar zijn opwachting maakte. De Oostendse Kevin (Jonas Van Thielen) klapt er uit de biecht over zijn relatie met Meghan (Ilse De Koe), Tim (Chris Van Espen) praat over zijn gevoelens voor verleidster Zwanetta (Clara Cleymans) en die laatste laat dan weer weten dat ze Tim niet altijd verstaat. Ook presentatrice Annelien Coorevits (Clara Cleymans) lucht haar hart in de hut…

Niet veel later zoeken ook Hilde Van Mieghem (Jonas Van Geel) en Koningin Mathilde (Nathalie Meskens) de hut op voor enkele ontboezemingen. Mathilde (Nathalie Meskens) heeft overigens ook nog een boodschap van algemeen nut voor de kijkers, over cyberpesten.

Blind getrouwd

In Blind Getrouwd onderwerpt relatie-experte Sybille (Tine Embrechts) de deelnemers aan een spervuur van vragen om hen te doorgronden, en zo uiteindelijk de juiste matches te vormen.

En ter gelegenheid van Valentijn, wordt de relatie tussen Radja Nainggolan (Ivan Pecnik) en Roberto Martinez (Guga Baúl) in een liefdesverhaal omgetoverd. Geheel in de stijl van de betere romcom.