'Talk to the hand', 'kijken kijken', 'no kissing no fucking': de beste quotes uit 'Temptation Island' blijven leuk

29 maart 2018

17u30

Bron: Kameraki 0

Vanavond is het opnieuw 'Temptation Island' en doorheen de seizoenen zijn er nogal wat uitspraken blijven hangen. Denk dit seizoen aan 'Koekeroend' of de 'kaas uit de oren' van Kevin. Al doet 'Talk to the hand', 'kijken kijken' en 'no kissing no fucking' bij trouwe fans ongetwijfeld ook nog een belletje rinkelen.