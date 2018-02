'Tabula Rasa' scoort in UK: de reeks verschijnt op Channel 4 TDS

13 februari 2018

16u29

Bron: VRT 0 TV Goed nieuws over de tabula 'Tabula Rasa': de reeks zal binnenkort te zien zijn op Channel 4 in de UK.

Na de première op Channel 4 zal de volledige reeks te bekijken zijn via het Video on Demand-platform “Walter Presents”. In het verleden waren daar ook al de tv-reeksen Clan, Professor T, Code 37 en 13 Geboden te zien.

De release staat voorlopig gepland op juni 2018. Tabula Rasa kwam tot stand dankzij de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds en met de hulp van de Belgische Tax Shelter. De reeks is een productie van Caviar, in co-productie met Eén en ZDF neo.