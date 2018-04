'Taboe' verovert de rest van de wereld KDL

10 april 2018

12u56

Bron: VRT 0 TV Mooi nieuws van Eén: nadat heel Vlaanderen zwichtte voor het gedurfde format van 'Taboe', verovert de reeks momenteel ook de rest van wereld. Deze week wordt de reeks voorgesteld op het prestigieuze MIPTV congres in Cannes. En nog voor de reeks daar te zien is, kan ze al rekenen op overweldigende internationale aandacht: al in negen landen werden opties op het format van 'Taboe' verkocht.

Na het overweldigende succes in Vlaanderen, met gemiddeld 1.772.183 kijkers en vooral ontelbare positieve reacties, staat zo de poort open naar internationaal succes. 'Taboe' werd al gekocht door Kinetic Content in de Verenigde Staten, Wall to Wall in het Verenigd Koninkrijk, We Make in Frankrijk, Monday in Denemarken, Warner in Zweden, Feel Good in Noorwegen, Moskito in Finland, El Terrat in Spanje en Gil Productions in Israël. Ook andere internationale productiehuizen vechten nog om het format te mogen produceren.

Dit alles gebeurde zelfs nog voor 'Taboe' in de kijker gezet werd op het MIPTV congres in Cannes, dat momenteel loopt tot en met 12 april. MIPTV is de globale televisie- en digitale contentmarkt voor alle genres, waar meer dan 10.500 industrieleiders uit het entertainment-veld naartoe komen. En ook daar zal 'Taboe' niet onopgemerkt voorbijgaan: de reeks werd er geselecteerd als vernieuwend Fresh TV format en werd deze voormiddag vertoond tijdens de exclusieve screening 'The Wit'. 'The Wit' toont een selectie van de meest interessante nieuwe programma's van over de hele wereld, en wordt gevolgd door 2.000 kopstukken uit de televisiewereld. Zo staat de deur naar nog meer internationale aandacht voor deze fel gesmaakte reeks open.