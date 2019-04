'Taboe' krijgt een vervolg Redactie

15 april 2019

00u00 0 TV Philippe Geubels heeft samen met productiehuis Panenka groen licht gekregen voor een tweede seizoen van 'Taboe', al is nog niet bekend wanneer dat op tv zal komen.

In de reeks maakt Geubels elke aflevering een korte comedyshow over een taboe-onderwerp: van mensen met een fysieke beperking tot kansarmen. Een concept dat vorig jaar enorm aansloeg.

Ook in het buitenland is er veel interesse in het format. Al negen landen, waaronder de VS en Groot-Brittannië, kochten een optie op het programma. Vorige week won 'Taboe' nog een tv-prijs in New York. (TK)