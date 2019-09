‘Taboe’ is genomineerd voor de Emmy's Redactie

00u00 0 TV 'Taboe', het Eén-programma waarin Philippe Geubels (38) moeilijke onderwerpen met humor bespreekbaar maakt, is genomineerd voor een International Emmy Award. Dat maakte de International Academy of Television Arts & Sciences gisteren bekend. Dit jaar zijn er 44 genomineerden uit 21 verschillende landen, verdeeld over 11 categorieën.

'Taboe' is genomineerd in de categorie 'Non-scripted entertainment', waar de award in 2017 nog naar 'Sorry voor alles' ging. De andere genomineerden zijn 'La Voz' ('The Voice') uit Argentinië, 'The Remix' uit India en 'The Real Full Monty: Ladies Night' uit het Verenigd Koninkrijk.

"Ik ben ontzettend blij met de nominatie", zegt Geubels. "En ik kijk dan ook met veel plezier uit naar de uitreiking. Maar alle hartverwarmende reacties die we kregen na de uitzendingen van 'Taboe' zijn minstens even waardevol. Dat deed zoveel deugd." 'Taboe' is intussen aan 19 landen verkocht en onder meer de Australische, Canadese en Zwitserse versie werden al uitgezonden. In Nederland, waar Geubels ook bekend is, kiest men voor het origineel.

De uitreiking van de Emmy's vindt op 25 november plaats in New York.