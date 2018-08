't Is gebeurd voor Geubels: voor het eerst in 9 jaar niét in jury 'De Slimste Mens' MC

02 augustus 2018

00u00 0 TV Het leek wel alsof Philippe Geubels (37) stilaan deel uitmaakte van de decorstukken van 'De Slimste Mens Ter Wereld', zo lang zat de nasaalste aller komieken al in de jury van de quiz. Maar het nieuwe seizoen wordt er één zónder Geubels - "Te veel werk", luidt het. Erik Van Looy zal z'n gulle lach dus moeten reserveren voor anderen hun mopjes.

Met Philippe Geubels geeft één van de absolute smaakmakers van 'De Slimste Mens' verstek voor het nieuwe seizoen van de populaire VIER-quiz. De komiek zit nochtans al sinds 2009 in het programma - ook vorig jaar bracht hij tien afleveringen lang vuurwerk, ondanks zijn pas afgesloten exclusiviteitscontract met de VRT.

"Een te overladen agenda", klinkt de uitleg in de entourage van de kale komiek. "Extra werk zit er gewoon niet in." Een logische verklaring, want Geubels werkt niet alleen aan nieuwe projecten voor Eén, hij staat eind oktober ook met zijn theatershow 'Bedankt Voor Alles' in de grote zalen in Vlaanderen. Zo treedt hij vier keer op in de Ethias Arena in Hasselt, twee keer in het Kursaal in Oostende en vier keer in de Gentse Capitole.

Goed op de hoogte

Bovendien kruipt veel van Geubels' tijd in de fictiereeks die volgend jaar op Eén uitgezonden zal worden. 'Geub' - een werktitel - is hem letterlijk op het lijf geschreven, want de komiek speelt er een doodgewone versie van zichzelf in. In de reeks krijgt Philippe een tegenslag te verwerken wanneer zijn vrouw ervandoor gaat met een intellectuele, oudere Nederlander. Het bezorgt hem liefdesverdriet en een carrièredip. Waarop zijn beste vrienden en zijn manager hem weer op het juiste spoor hopen te krijgen. Opvallend: 'Geub' is van productiehuis Woestijnvis - dat uiteraard ook 'De Slimste Mens' maakt. En Jeroom, Geubels' compagnon in de jury van de quiz, is één van de scenarioschrijvers. De opnames, die nu al lopen, zullen pas in het najaar afgerond zijn. Geubels zal dus in elk geval goed op de hoogte blijven van wat er in 'De Slimste Mens' gebeurt...

Schuld van 'De Mol'?

De grote zenders hanteren al enkele jaren een soort ruilsysteem voor hun exclusieve tv-gezichten. Toppers van de ene mogen uitzonderlijk aantreden bij de concurrentie - als dat omgekeerd ook kan. Maar in de wandelgangen horen we dat de VRT het exclusiviteitscontract van Geubels - in maart vorig jaar afgesloten, na anderhalf jaar forse onderhandelingen - iets harder en strikter wil laten naleven. Dat VIER afgelopen voorjaar 'De Mol' plots verhuisde van maandag- naar zondagavond, heeft mogelijk óók meegespeeld. De traditionele topavond van Eén kreeg zo keiharde concurrentie. Kobe Ilsens familieprogramma 'De Drie Wijzen' moest flink wat aanhang inleveren. Dat gaf de collegiale aanpak een knauw. Formeel wordt echter verwezen naar de drukke agenda van de komiek. En de VRT zal naar jaarlijkse traditie wél een ruime delegatie kandidaten afvaardigen voor 'De Slimste Mens'.

Of Philippe Geubels een vervanger krijgt aan de jurydesk, en wie dat zal zijn, is nog niet bekend. Vorig jaar schitterde vooral Jeroom naast Geubels. Ook onder anderen Wim Helsen, Jan Jaap van der Wal, Stefaan Degand en Jonas Geirnaert traden aan in de jury.