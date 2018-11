‘t Is gebeurd: Julie Colpaert heeft haar record beet in ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

01 november 2018

23u07 7 TV ’t Is Gebeurd’. Met die inmiddels iconische woorden stelde Erik Van Looy vast dat VTM-journaliste Julie Colpaert officieel recordhoudster is met het meest gespeelde afleveringen ooit in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Maandag mag ze immers terugkomen voor een twaalfde deelname. Ze overleefde, net als Gert Verhulst, de verdoemde elfde beurt. Gert kon destijds niet verder spelen, wegens het begin van de finaleweken. Julie mag nu wel verder.

De glimlach en de lach waren nauwelijks anders dan bij alle vorige afleveringen. En toch zat de spanning, de stress, de druk, er duidelijk in bij Julie Colpaert. In de finale, tegen Anderlecht-keeper Frank Boeckx, gaf ze zelfs toe dat ze antwoorden aan het geven was terwijl ze eigenlijk de vraag niet meer wist. Veelzeggende vaststelling.

Verdoemde elfde

Er viel dan ook heel wat te winnen. Of te verliezen. Het ticket voor de finaleweken had ze sowieso al op zak. Al enige tijd zelfs. In die finale zal ze moeten kampen voor de titel van ‘Slimste Mens ter Wereld’. In de elfde aflevering moest ze het absolute record van elf deelnames, op naam van Gert Verhulst, aanvallen. Liefst tien kandidaten met elf deelnames slaagden daar eerder niet in. Waardoor ‘de elfde’ werd omschreven als de ‘verdoemde elfde’. Maar Julie kwam, zag en overwon. Met horten en stoten weliswaar. Dat gaf ze ook grif toe. “Ik ben duidelijk nerveuzer dan normaal”, klonk het. “Je bent nog niet de Slimste Mens ter Wereld, maar je gaat naar je twaalfde aflevering”, stelde Van Looy dan weer vast.

Visitekaartje

Mede door de omstandigheden lag het spelniveau niet geweldig hoog. Al gaf nieuwkomer en acteur Boris Van Severen wel meteen zijn visitekaartje af. Hij speelde sterk en rustig. Maar dat hebben we er dit seizoen ook al anderen zien doen. Om dan toch na twee, of drie, afleveringen te verdwijnen. Opvallende vaststelling is dat overigens. Buiten Colpaert, die maar blijft doorgaan, slaagde geen enkele kandidaat er in om langer dan drie afleveringen te overleven. Maar, een matig spelniveau dus in de elfde aflevering. Gelukkig was er de vakjury die op hoog niveau presteerde. Geestig duo, Bart Cannaerts en Adriaan Van den Hoof. Gevat, to the point, ad rem. En voor één keertje dus eens niet seks, seks en seks.

De leukste quotes

Boris Van Severen: “Mijn ouders hebben mij eigenlijk genoemd naar de hond van de buren. Die heette Boris.” Waarop Bart Cannaerts: “Blackie was dus ook mogelijk geweest.”

Erik Van Looy flapt er maar wat uit: de trui van Frank Boeckx noemt hij een t-shirt, de skibril op het hoofd van de ijsbeer worden ooglappen en de jumpsuit van Julie een jurk.

Bart Cannaerts: “Ik heb schrik dat Frank het vanavond niet gaat halen. De kans dat Anderlecht twee keer na elkaar wint is heel onwaarschijnlijk.”

Adriaan Van den Hoof: “Ik lees nu heel dunne boekjes. Ik ben bezig aan ‘De wonderlijke avonturen van Erik in Amerika’. Ik zit al aan pagina drie en het zijn er vier.”

Bart C.: “Ik heb leren kussen aan de ingang van het kerkhof.” Waarop Adriaan: “En hoelang was die al dood?” Bart: “Niet zo lang, ze was nog warm.”

Bart C.: “Het voordeel van een bochel is dat je het ergste achter de rug hebt.”

Kantelmomenten

Boris slaat als nieuwkomer meteen een kloofje van 20 seconden, maar laat vooral zien dat hij goed kan quizzen en een heel brede kennis heeft.

De nieuwkomer speelt een slechte ‘Open deur’-ronde, maar herpakt zich in de puzzelronde.

Julie Colpaert krijgt een erg moeilijke fotoronde. Boris dan weer een gemakkelijke. Het toeval kan soms een grote rol spelen. Vraag het maar aan Frank Boeckx, die helemaal niets weet over wereldberoemde schilderijen.

De doorgaans beslissende filmpjesronde is zowat het zwakste moment uit de quiz. Maar is wel super spannend. Boeckx speelt goed na zijn filmpje over de zelfmoord van Kurt Cobain, terwijl Julie toeslaat en 50 seconden binnenhaalt. Ze doet het weer, lijkt het.

Het filmfragment over ‘Dunkirk’ helpt Julie evenwel niet. Ze weet niets. Boris haalt liefst 100 seconden binnen. Hij mag als royale leider eindigen met nog een filmfragment, maar weet niets over de aanslag op het Greenpeace-schip ‘Rainbow Warrior’. Julie haalt 60 seconden binnen, lijkt te gaan winnen, maar vergeet het eenvoudige ‘gekelderd’ te melden. Ze wint dan ook niet.

In de finale is Julie een pak sterker dan Frank, die maar 8 goede antwoorden weet te bedenken. Julie haalt er 11 binnen. Ze rondt heel sterk af door alle tijd te nemen en sowieso nog Albanië te vinden als buurland van Macedonië.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Boris Van Severen 357 sec.

2. Julie Colpaert 297 sec.

3. Frank Boeckx 286 sec.

De stand

1. Julie Colpaert 11 deelnames 8 overwinningen, 3 finales gewonnen

2. Saïd Boumazoughe 3 deelnames 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Viktor Verhulst 3 deelnames 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Michèle Cuvelier 3 deelnames 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

4. Guy T’Sjoen 2 deelnames 1 overwinning, 1 finale verloren

Liesa Naert 2 deelnames 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Advocaat Omar Souidi.