't Is gebeurd! Ewout vestigt nieuw record in 'Blokken' Het vijf jaar oude record aan diggelen

08 juni 2018

19u00

Bron: VRT 515 TV Na vijf jaar en exact 1.058 afleveringen is het zover: Blokken heeft een nieuwe recordhouder. Vanavond slaagde Ewout Leys erin om, als eerste deelnemer sinds Saar Bossuyt, een elfde keer het finalespel te spelen. In een bloedstollende finale had Ewout nog maar enkele seconden over wanneer hij met de tip ‘hulp’ het achtletterwoord ‘bijstand’ kon vinden.

In september 2013 dwong Saar Bossuyt uit Kortrijk als eerste kandidaat in de Blokken-geschiedenis een elfde deelname af. Toen een absoluut record. Maar in haar elfde finale struikelde ze over het achtletterwoord ‘buikdans’. Ruim duizend afleveringen later mag Ben Crabbé voor de tweede keer een kandidaat in zijn elfde finale verwelkomen. Op het allerlaatste moment wist de 25-jarige Ewout Leys uit Ieper het woord ‘bijstand’ te achterhalen. Daarmee is hij de absolute recordhouder. Als eerste kandidaat ooit heeft Ewout een ticket richting 12de aflevering beet.

De vorige recordhoudster, Saar Bossuyt, reageert erg sportief op de prestatie van Ewout: “Ik vind het mooi dat mijn record zo lang stand heeft gehouden. Maar ik ben ook echt blij voor Ewout dat het hem gelukt is. Het doet me veel plezier dat het record in West-Vlaanderen blijft.” Jarenlang werd Saar op elk familiefeest over het record aangesproken.

Nieuwe top 3 met sterkste Blokken-kandidaten

Ewout Leys: 11 afleveringen, 11 gewonnen finales

Saar Bossuyt: 11 afleveringen, 11de finale gehaald, woord niet gevonden

Drees Herfs: 11 afleveringen, 11de finale niet gehaald