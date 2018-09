'Supernatural' wordt vandaag 13, wat is het geheim van de langstlopende fantasy-reeks ooit? MVO

13 september 2018

10u00 0 TV 'Supernatural', de fantasy-reeks over twee broers die bovennatuurlijke monsters bestrijden, viert vandaag haar 13de verjaardag. Hoe het komt dat net deze serie de tand des tijds overleeft, sommen we even voor je op in 6 pointers.

Voor wie het programma niet kent: het verhaal draait rond Sam en Dean Winchester (vertolkt door respectievelijk Jared Padalecki en Jensen Ackles), twee broers die na de bovennatuurlijke moord op hun moeder door hun vader werden opgevoed als 'Hunters'. Het is hun job om ervoor te zorgen dat de griezels onder ons bed hun slag niet thuishalen. Dat doen ze gewapend met wijwater, zout, zilveren kogels en vooral een gezonde dosis teamspirit. Om het samen te vatten met het motto van Dean Winchester: 'Saving people, hunting things, the family business.'

1. Familie

Het is net die familieband die volgens critici het geheim van de reeks bevat. Het subplot over de relatie tussen de twee broers en de rest van hun familie en vrienden is minstens even belangrijk - of zelfs belangrijker - dan de monsterjacht in elke aflevering. "Kijkers zijn gehecht geraakt aan Sam en Dean," klinkt het bij de schrijvers. "Ze geven om hen alsof het echte personen waren en leven mee met hun ups en downs. Daarom letten we erop dat we hun onderlinge relatie en interactie met elkaar steeds voldoende aandacht geven in elk seizoen."

2. Emotie

In tegenstelling tot andere actiereeksen deinst 'Supernatural' niet terug van een zware dosis emotie, inclusief dramatische mannentranen en broederlijke knuffels. Bovendien staat de reeks bekend om de pakkende sterfscènes, ook al vinden de personages op één of andere manier telkens een manier om terug tot leven te komen. Sam en Dean zijn in totaal al 117 keer - ja, dat lees je goed - gestorven, waarvan Dean 111 keer de pijp uit ging en Sam 6 keer zijn 'laatste' adem uitblies. Tja, het blijft fantasy, toch?

3. Horror vs humor

De hoge graad van emotionele kwelling wordt echter gecompenseerd met een grondige dosis actie én humor. Want wat is er beter na een goede huilbui van een luchtige komedie? 'Supernatural' is daarbij niet bang om de grenzen van het absurde op te zoeken. Zo zijn er afleveringen waarin Sam en Dean in de 'echte' wereld zonder monsters terechtkomen, werden de broers al herleid tot een vreemde sitcom én deden ze dit jaar nog een crossover met de tekenfilmreeks 'Scooby Doo'.

4. Jensen Ackles

Waar meer sensatiezoekende acteurs een reeks als 'Supernatural' al lang achter zich hadden gelaten, blijft Jensen Ackles bij zijn leest. Na 13 jaar kent hij zijn personage zodanig goed dat hij praktisch Dean Winchester ís. Ackles kreeg al aanbiedingen van hyperpopulaire miljoenenfranchises zoals Marvel, maar sloeg het aanbod af omdat hij een rol in 'The Avengers' niet kon combineren met 'Supernatural'.

Hij is ook de voornaamste reden dat de show een groot vrouwelijk publiek kent. De serie wordt geplaagd door een aanhoudend fenomeen waarbij al zijn potentiële love-interests sterven. Vrouwelijke fans haten de personages in kwestie namelijk zo erg dat er uiteindelijk geen andere optie meer overblijft. De laatste jaren vermijden de schrijvers het dan ook actief om zowel Sam als Dean een lief te geven. Sorry, jongens.

5. 'Carry On My Wayward Son'

De serie berust voor een groot deel op vertrouwdheid en 'inside jokes', zoals Dean die onnatuurlijk gehecht is aan zijn Chevrolet Impala en Sam die zich al jaren doodergert aan de bijnaam 'Sammy'. Zo'n aanhoudende gimmick is ook 'Carry On My Wayward Son', de onofficiële titelsong van de serie. Het nummer van Kansas wordt aan het begin van elk seizoen gedraaid terwijl de recap van het vorige seizoen getoond wordt. Dat is ondertussen al 13 jaar zo. Kansas zelf was zo gecharmeerd dat ze een verrassingsoptreden gaven tijdens een bezoek van de cast aan San Diego Comic Con.

6. Cijfers

Eén van de meest simpele redenen van het succes is de standvastigheid van de kijkcijfers. Zender The CW heeft gewoonweg geen réden om de show af te voeren. De serie werd populairder naargelang ze langer op tv kwam, en kijkers die de show vinden blíjven ook kijken. De aanhoudende aandacht van het trouwe kijkerspubliek is ongetwijfeld de ultieme reden dat we na 13 jaar alweer een nieuw seizoen voorgeschoteld krijgen. Hop naar de volgende 13?

Het 14de seizoen van 'Supernatural' gaat op 11 oktober van start op The CW, in België wordt de reeks uitgezonden op Zes.