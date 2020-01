‘Stukken van Mensen’ pakt uit met drie nieuwe experten én nieuwe locatie TDS

21 januari 2020

14u21

Bron: VIER 2 TV Na vier succesvolle eerste seizoenen is Evy Gruyaert (40) weer terug op VIER met ‘Stukken Van Mensen’. Ook nu bezoeken verkopers weer topdealers met de missie hun exclusieve pronkstuk voor een zo hoog mogelijk prijs te verkopen. Het nieuwe vijfde seizoen pakt het evenwel iets anders aan: er zijn drie nieuwe experten én de locatie werd volledig vernieuwd.

In het vijfde seizoen van ‘Stukken van Mensen’ is de concurrentie nog nooit zo groot, want drie nieuwe experten mengen zich mee in de strijd om op te zoek te gaan naar de beste objecten. Het gaat om veilingmeester Carlo Bonte, antiquair Frank Van Laer en vintage specialist Yves Chung.

Zo azen er dit seizoen dus maar liefst acht experten op dezelfde pronkstukken. En dat doen ze op een gloednieuwe locatie: de indrukwekkende ‘Verbeke Foundation’, één van de grootste privémusea voor hedendaagse kunst in Europa. Samen met de vijf vertrouwde dealers Boris Devis, Bie Baert, Sofie Van de Velde, Patrick van der Vorst - die ondertussen trouwens een opleiding tot priester volgde en inmiddels aan de slag is als priester - en Paul De Grande krijgen zij de kans om de beste, mooiste, leukste of meest exclusieve stuk weg te kapen voor de neus van de anderen.

Welke expert doet gouden zaken? En wie gaat met lege handen naar huis? Voor de verkopers is slechts één ding van belang: een zo hoog mogelijke prijs onderhandelen. Of het nu een Rolex, een Banksy-schilderij, een beeld van Koons of de jas van Paul Jambers is, niets is te groot of te klein om te verkopen. De experten krijgen ook bezoek van bekend Vlaanderen. Zo ontvangt presentatrice Evy Gruyaert onder meer Erik Van Looy, Eddy Planckaert, Niels Albert en Bieke Ilegems.