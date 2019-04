Exclusief voor abonnees ‘Stukken van Mensen’-expert Sofie Van de Velde wil

kunst toegankelijker maken: “Voor de prijs van een Ikea-poster heb je al een uniek kunstwerk” Redactie

01 april 2019

06u00

Bron: Primo 0 TV Op VIER geeft ‘Schatten van Mensen’ een inkijk in het leven van dealers Bie, Boris, Patrick en Paul uit ‘Stukken van Mensen’. Zij kregen het voorbije seizoen het gezelschap van experte Sofie Van de Velde (47), en ook haar verhaal is boeiend. “Ik werkte als coach met kansarme jongeren. Tot mijn vader ziek werd”, vertelt ze in Primo.

Met Sofie Van de Velde kreeg ‘Stukken van Mensen’ er het voorbije seizoen een nieuw gezicht bij. De kunstexperte wordt als dochter van bekende Antwerpse galeriehouders Ronny en Jessy Van de Velde al sinds haar jeugd ondergedompeld in de kunstwereld. In 2012 opende ze haar eerste eigen galerie, en in 2017 kwam daar een tweede bij op het Antwerpse Nieuw Zuid. En die galerie is behoorlijk uniek in Europa. “We hebben de ruimte in drieën verdeeld: een algemene ontvangstruimte, links de galerie van mijn collega Jason Poirier en rechts de mijne. Ik geloof heel erg in samenwerken. Je krijgt er veel meer input mee. Ik werk samen met een 20 à 25 galerijen over heel de wereld, en zo wisselen we kunstenaars uit. Ik geloof echt in dit concept.”

Je kreeg er zelfs een prijs voor…

“(trots) Op Art Basel ontving ik de internationale Innovation and Creativity Award voor dit nieuwe model. Dat samenwerken is een uitdaging. Maar ik heb ook nog een andere uitdaging: de kunstwereld transparanter maken.”

Deed je daarom mee aan ‘Stukken van Mensen’?

“Inderdaad. Heel veel mensen hebben een verkeerd beeld van de kunstwereld en het galeriewezen. Ze denken dat kunst altijd duur is. Of dat een galerie ontoegankelijk is. Maar dat is niet zo. Soms ontmoet ik mensen die me vlakaf zeggen dat ze geen kunst kunnen betalen. Dan vraag ik wat er aan hun muren hangt. Een poster van IKEA, krijg ik dan vaak te horen. Ingelijst kost dat toch al gauw zo’n 200 euro. Wel, voor die prijs kan ik je een uniek kunstwerk aanbieden. Echt waar. En je steunt er een kunstenaar mee. Ik heb hier in mijn galerie een Wonderwall, een muur met verschillende kunstwerken. Daar hangen werken tussen van amper 100 euro.”

