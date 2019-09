‘Stukken van Mensen’-expert Paul De Grande toont z'n nieuwe vriendin IDR

29 september 2019

20u40 1 TV In ‘Stukken van Mensen’ en ‘Schatten van Mensen’ weet de West-Vlaamse antiquair Paul De Grande (69) steevast de kijkers te charmeren. En daar zijn ook de dames niet ongevoelig voor, zo blijkt...

Paul - die in een groot kasteel in Snellegem woont dat hij kocht op zijn 23ste - kwam naar de eerste liveshow van ‘Dancing with the Stars’. En hoewel hij kwam om te supporteren voor ‘Stukken van Mensen’-presentatrice Evy Gruyaert, was het vooral Pauls gezelschap dat opviel. Zo was de man in het gezelschap van z’n nieuwe vriendin Olga. Hoe lang de twee al samen zijn, is voorlopig een goed bewaard geheim, maar voor onze fotograaf gingen ze gelukkig met veel plezier op de foto.