‘Stukken Van Mensen’-expert Boris Devis ook in beroep veroordeeld voor wanbetaling

22 januari 2020

Bron: Dag Allemaal 0 TV Een overeenkomst die gesloten wordt voor tv-camera’s: daar is moeilijk een speld tussen te krijgen. Daarom is ‘Stukken Van Mensen’-expert Boris Devis (38) ook in beroep veroordeeld voor het niet-naleven van een kunstdeal. “De rechter heeft geen rekening ­gehouden met mijn argumenten”, zegt hij in Dag Allemaal.

De schuld van kunst- en antiekhandelaar Boris Devis is in beroep niet alleen bevestigd, zijn veroordeling werd ook nog eens verzwaard. Met verwijlinteresten en gerechtskosten erbij moet de kunsthandelaar nu ruim 6.000 euro ophoesten, in plaats van de 4.000 euro die hij vorig jaar opgelegd had gekregen in eerste aanleg.

Devis sloot in ‘Stukken Van Mensen’ een deal met het zakenduo Nicolas Geniets en Thibault Hendrix. Zij boden de vier experts in het programma een kunstwerk aan van Marcel Broodthaers. Devis bracht met 3.750 euro het winnende bod uit, maar kwam vervolgens zijn financiële verplichtingen niet na.

“We sloten een contract, maar betalen deed hij niet”, aldus Geniets. “Hij wilde er zogezegd nog eens over nadenken, had vragen bij de echtheid van het stuk et cetera. Ik begrijp niet dat iemand, die met z’n gezicht op tv komt, een rechtszaak riskeert voor 3.750 euro, wat echt wel een goede prijs was voor dit werk.”

Geen bewijsstukken

Nicolas Geniets won de eerste rechtszaak, en trekt nu dus weer aan het langste eind. “Devis klopte zich nochtans op de borst dat hij zijn gelijk wel zou halen in beroep, maar hij is gewoon opnieuw veroordeeld”, stelt Geniets vast. “Een overeenkomst die gesloten wordt voor de tv-camera’s: daar krijg je nu eenmaal geen speld tussen.”

"Ons argument dat er geen bewijsstukken zijn geleverd voor de echtheid van het stuk werd door de rechter helaas niet aanvaard”, reageert Boris Devis, die zich neerlegt bij de veroordeling in beroep. “Ik weet niet hoeveel ik nu exact moet betalen, maar daar zal mijn advocaat wel van op de hoogte zijn.”

Zakencijfer gegroeid

Zakelijk boert de kunsthandelaar naar eigen zeggen goed. “We hebben een pop-upstore in de Antwerpse binnenstad en ons zakencijfer is het afgelopen jaar met dertig procent gegroeid.”

Boris Devis ging echter in 2014 al eens failliet, en Geniets bereidt zich naar eigen zeggen nu al voor op een mogelijke herhaling van dat scenario. “Ik vrees dat ik naar mijn centen zal kunnen fluiten. Maar desnoods dagvaarden we hem wel in faling”, besluit hij.