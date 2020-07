'Stukken van Mensen' bezegelt deals in coronatijd met high five in de lucht of klinken met glazen CD

29 juli 2020

06u30 0 TV De opnames van het zesde seizoen van 'Stukken van mensen' zijn gisteren van start gegaan. Daarin azen verschillende kunstexperten op dezelfde pronkstukken.

Door scherp te onderhandelen proberen ze tot de beste deal te komen, al zal die door corona voor het eerst niet worden beklonken met een stevige handdruk. Daarom bedachten de programmamakers alternatieven: als het tot een akkoord komt, zullen expert en verkoper voortaan klinken met de glazen, met een hamer op tafel kloppen of elkaar een high five in de lucht geven. Voor de rechtsgeldigheid zullen beide partijen wel nog steeds het woord 'deal' moeten uitspreken. Het nieuwe seizoen van 'Stukken van mensen' met presentatrice Evy Gruyaert (40) is later dit jaar te zien op VIER.