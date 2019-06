'Studio Tarara' valt in de prijzen op Berlin International TV Series Festival SD

13 juni 2019

21u56 0 TV Op het Berlin International TV Series Festival heeft het VTM-programma ‘Studio Tarara’ de hoofdprijs gewonnen in de categorie ‘Best Serie’. Ook hoofdrolspeler Koen De Graeve viel in de prijzen.

Op het Berlin International TV Series Festival, ging productiehuis Shelter alweer met een prijs naar huis voor ‘Studio Tarara’. De dramareeks, die zich afspeelt in 1993 in de coulissen van VTM, liet ‘The Family Man’ (India), ‘Magpie’ (Israel), ‘Signs’ (Polen), ‘Mocro Maffia’ (Nederland) en ‘Matthew’ (Argentinië) achter zich in de categorie ‘Best Serie’. De reeksen werden beoordeeld door o.a. Paul Haggis (Canadese filmregisseur, scenarist en filmproducent bekend van Oscar-winnaar ‘Crash’) en Simon Mirren (showrunner van o.a. ‘Criminal Minds’). Ook hoofdrolspeler Koen De Graeve mocht een award in ontvangst nemen: hij won in de categorie ‘Best Performance’.

‘Studio Tarara’ won eerder ook al een Golden Intermedia Globe (Best Entertainment – Mini Series) en de Bronze World Medal op de New York Festivals TV & Film Awards in de categorie Entertainment Program – Drama.