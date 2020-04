‘Studio Tarara’ en ‘Ooit Vrij’ genomineerd voor prestigieuze Rockie Award SDE

22 april 2020

15u30 0 TV ‘Studio Tarara’ van productiehuis Shelter is genomineerd voor een prestigieuze Rockie Award in de categorie Limited Series. Daarmee neemt de dramareeks over een fictief VTM-programma uit de jaren negentig het op tegen ‘Chernobyl’, ‘The Loudest Voice’, ‘Dublin Murders' en ‘Years and Years’.

De Rockie Awards zijn de belangrijkste Canadese prijzen voor televisie en digital content. Ze worden op 15 juni uitgereikt tijdens het Canadese BANFF World Media Festival. Tim van Aelst (bedenker, co-scenarist en co-regisseur van ‘Studio Tarara’) is alvast erg blij met de nominatie, al schat hij zijn uiteindelijke kansen eerder laag in. “Wat een mooi gezelschap om in te vertoeven!”, laat hij weten in een persbericht. “’Chernobyl’ is wat mij betreft de beste reeks van de afgelopen jaren en HBO’s ‘The Loudest Voice’ allicht de tweede beste. Je hoort te zeggen dat winst niet noodzakelijk is want dat een nominatie op zich al knap is. Wel, dat kan ik nu dus eens écht menen. Hulde aan de hele cast en crew van ‘Tarara’. En hulde aan VTM om zo’n reeks aan te durven.”

‘Studio Tarara’ won eerder al een Golden Intermedia Globe (Best Entertainment – Mini Series) op het World Media Festival in Hamburg, de Bronze World Medal op de New York Festivals TV & Film Awards in de categorie Entertainment Program – Drama en een award voor Beste Serie op het Berlin International TV Series Festival.

Het is niet de eerste Rockie Award-nominatie voor prijsbeest Shelter. Het eerste seizoen van ‘Safety First’ en het tweede seizoen van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ werden beiden al genomineerd in de categorie Comedy, en Shelter kon ook reeds vijf nominaties verzilveren: seizoen 2 van ‘Benidorm Bastards’ en seizoen 1 van ‘Wat Als?’ wonnen beiden telkens in de categorieën Best Comedy en Best Entertainment. Het tweede seizoen van ‘Wat Als?’ won opnieuw de award voor Best Comedy.

‘Ooit Vrij’

Ook de documentairereeks ‘Ooit Vrij’ van Woestijnvis maakt kans op een Rockie Awards. De reeks is genomineerd in de categorie ‘Reality: Docusoap & Docuseries’. In diezelfde categorie dingen ook de Britse reeksen ‘Who are you calling fat?’ en ‘24 hours in A&A’ en het Amerikaanse ‘Life Below Zero’ en ‘Pit Bulls & Parolees’ mee naar het gegeerde beeldje. “Wij zijn heel blij dat ‘Ooit Vrij’ genomineerd is’, liet eindredacteur Tess Uytterhoeven weten. “De gevangenis is een wereld die vaak sensationeel in beeld wordt gebracht. Het is fantastisch dat een eerlijke inkijk met oog voor de menselijke verhalen gesmaakt wordt. Na een goed ontvangen eerste seizoen zijn we met veel enthousiasme aan een nieuwe reeks begonnen. Bij het uitbreken van het coronavirus waren we volop aan het filmen in een aantal nieuwe gevangenissen. Het leven binnen de muren is erg veranderd sindsdien: het bezoek is geschrapt, de gedetineerden mogen niet meer op uitgang om werk te zoeken of begeleiding te volgen. Hun leven lag al stil, maar nu is hun connectie met de buitenwereld nog feller afgesnoerd. Dat levert interessante thema’s op.”