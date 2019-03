‘Studio Tarara’ en nog niet vertoonde VRT-reeks zijn geselecteerd voor tv-festival in Cannes KD

13 maart 2019

13u10

Bron: VTM 0 TV ‘Studio Tarara’ is geselecteerd voor Canneseries, een festival dat uitsluitend nieuwe series vertoont en doorgaat van 5 tot 10 april. De niet eerder vertoonde Eén-reeks ‘De twaalf’ kon zich ook plaatsen voor de selectie. De serie zal op het festival, dat te vergelijken is met het Filmfestival in Cannes, in première gaan.

De eerste dramareeks van productiehuis Shelter is één van de 10 geselecteerden uit de vele inzendingen uit verschillende landen. Een internationale jury zal de series beoordelen en prijzen uitreiken voor de beste serie, beste acteur of actrice, beste muziek, beste scenario en beste special performance van een heel team. “Wij zijn bij Shelter eerlijk gezegd geschrokken van de internationale interesse, want naast Canneseries zitten we ook al in New York en waren er nog andere prestigieuze Europese festivals geïnteresseerd.”

Studio Tarara is een dramareeks die zich afspeelt in 1993, in de coulissen van een fictieve comedyshow bij de familiezender VTM. De reeks geregisseerd door Tim Van Aelst met in de hoofdrollen Koen De Graeve, Ruth Beeckmans, Peter Van den Begin, Janne Desmet, Frances Lefebure en Geert Van Rampelberg ging in première op 12 februari bij VTM. Op dinsdag 26 maart wordt de laatste aflevering uitgezonden. Ondertussen is ‘Studio Tarara’ ook al geselecteerd voor de New York Festivals TV & Film Awards.

‘De twaalf’ is een hedendaagse karakterreeks over een volksjury in een Belgisch assisenproces. Twaalf burgers worden opgeroepen als juryleden van een ophefmakende moordzaak. Ze moeten beslissen over de schuld of onschuld van een gerespecteerde schooldirectrice die wordt beschuldigd van twee moorden. Het scenario komt van de namen achter ‘Beau Séjour’. Onder andere Johan Heldenbergh, Lynn Van Royen, Maaike Cafmeyer en Maaike Neuville zullen in de reeks een rol vertolken.