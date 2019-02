‘Studio Tarara’ en ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ geselecteerd voor TV & Film Awards van New York Festivals SD

03 februari 2019

14u52

Bron: VTM 0 TV ‘Studio Tarara’, de eerste dramareeks van productiehuis Shelter en ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’, het feelgoodprogramma met Jens Dendocker van hetzelfde productiehuis zijn alle twee geselecteerd voor de New York Festivals TV & Film Awards, prijzen waarmee de entertainmentwereld tv-programma’s en films uit meer dan veertig landen wil bekronen. De Shelter-programma’s zitten in de finale van respectievelijk de categorie Drama en Komedie.

Voor ‘Studio Tarara’ is de selectie voor de New York Festivals een eerste buitenlandse erkenning. De dramareeks van Tim Van Aelst met onder andere Koen De Graeve en Ruth Beeckmans die zich afspeelt tijdens de beginjaren van VTM, gaat pas op dinsdag 12 februari op diezelfde zender van start.

Voor ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ is het na onder andere een International Emmy, bekroningen op de MIP Tv in Cannes en de World Media Awards in Hamburg alweer een nieuwe stap in een internationaal succesverhaal. In Duitsland en in Portugal wordt gewerkt aan een eigen versie van het programma, en met acht landen zoals de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk zijn er productiedeals afgesloten.

De TV & Film Awards van de New York Festivals worden uitgereikt op 9 april tijdens een groot gala in Las Vegas.