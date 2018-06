‘Studio Tarara’ brengt gouden beginjaren van VTM weer tot leven:

"Het geföhnde haar, de rijkswachterssnorren: alles klopt"

19 juni 2018

06u00 2 TV Op 1 februari 2019 is het exact dertig jaar geleden dat Vlaanderen kennismaakte met VTM. Regisseur Tim Van Aelst, bekend van ‘Wat Als?’ en ‘Safety First’, brengt de gouden beginjaren van de commerciële zender weer tot leven in ‘Studio Tarara’. "De kostuums, de decors, de kapsels: alles klopt. Heel geestig allemaal", vertellen hoofdrolspelers Ruth Beeckmans en Koen De Graeve ons op de set.

Het is even schrikken wanneer we het terrein in Boortmeerbeek ­oprijden. Plots doemt het VTM-­gebouw uit de jaren 90 op. Aan de hoofdingang het wereldberoemde logo van toen. Aan een zijmuur het logo van ‘Rad van Fortuin’, aan een andere zijmuur dat van ‘Studio ­Tarara’, een compleet verzonnen tv-programma dat volgens bedenker Tim Van Aelst in die waan­zinnige jaren 90 zeker succes ­gehad zou hebben. En ook in de studio’s worden we meteen teruggekatapulteerd naar die periode. Overal felle VTM-kleuren, op de vloer groen tapijt met fleurig ­motief. In de backstageruimte staat een grote tafel met champagne­flessen, fruitschalen en lege kopjes koffie. "Niet van eten of drinken, hoor, het zijn decorstukken", ­krijgen we te horen. Aan de muren hangen foto’s van toen nog jonge vedetten als Lynn Wesenbeek, Bart Kaëll, Zaki, Paul Jambers, Koen Wauters en Francesca Vanthielen. In de schminkruimte staan oude kappersstoelen en zien we producten met merknamen uit vervlogen tijden. En in de productieruimte vinden we een eerste computermodel en een telefoon met toetsen en een te grote hoorn.

Veel te strak broekje

Het tragikomische ‘Studio Tarara’ speelt zich af in 1993 achter de schermen van een fictieve VTM-show. Ruth Beeckmans (36) en Koen De Graeve (46) zijn de hoofdrolspelers. Niet alleen van de reeks, maar ook van de fictieve sketchshow. Ruth is Sandra Verbeeck, ­verslaafd aan seks. Koen is Ricky Bolsens, op zijn beurt verslaafd aan drank en drugs. Het verhaal begint wanneer ze intensief beginnen ­samen te werken, maar een onverwacht overlijden zet de hele studio op zijn kop. We treffen hen in een naar nostalgie ademende loge. Ruth ziet er sexy uit met twee staartjes in haar haren. Koen heeft het zijne laten verven — compleet met ‘mèchen’. Ze krijgen gezelschap van onder anderen Peter Van den Begin (acteur Jean Van Hoof), Geert Van Rampelberg (publieksopwarmer Patrick) en Frances ­Lefebure (de ‘bordjesdraaister’ van ‘Rad van Fortuin’). Van den Begin loopt rond in een veel te strak kort broekje, terwijl we bij Van Rampelberg onder de indruk zijn van zijn knoert van een rijkswachterssnor. "Die snor doet wonderen", zegt hij. "Ik werd hier zonet aangeklampt en iedereen sprak me aan met ­Patrick. Het moet zijn dat die ­vermomming perfect is", lacht hij. Ook Ruth en Koen zijn in de ­wolken. "Dit is formidabel om te doen. De kostuums, de decors, de kapsels: allemaal heel geestig. ­Onwaarschijnlijk hoe zelfs de ­details perfect kloppen", weet Koen. "We liggen ook elke keer opnieuw dubbel van het lachen als we elkaars outfits te zien krijgen", voegt Ruth eraan toe.

Met de familie rond de tv

"‘Studio Tarara’ is pure fictie. We spelen dus in geen geval de ­geschiedenis van VTM na. Maar ­alles is wel herkenbaar en refereert naar de tijd van toen. Dat maakt het allemaal extra leuk. Zalig om die gouden VTM-jaren weer tevoorschijn te toveren", gaat Beeckmans verder. "Ik herinner me de start van VTM nog goed", pikt Koen in. "Dat was als een aardverschuiving in Vlaanderen. In sommige kringen werd erop neergekeken, maar ik vind dat het vooral voor een ­verrijking heeft gezorgd. Plots mocht tv voor de gewone man." Ruth was amper 7 toen VTM uit de startblokken schoot, maar weet nog goed waar ze was op die 1ste februari 1989. "Op bezoek bij mijn bompa. En met heel de familie rond dat tv-toestel zitten."

"Het is schrikken hoe erg alles ­veranderd is zonder dat je dat ­beseft. Anderzijds vinden onze ­kinderen het cool om die spullen van de jaren 90 opnieuw te ontdekken", merkt Koen op, terwijl hij zijn geföhnde haar in de plooi legt.

Tim Van Aelst is in de wolken met de opnames, die al een paar weken bezig zijn. "Ik vind het fantastisch om die unieke jaren 90 terug te brengen", vertrouwt hij ons tussen twee takes door toe. "Het was de tijd van ‘Tien om te zien’ en ‘Zondag Josdag’. Voor jongeren wordt het straks een ontdekkingstocht naar de televisie van toen. Voor de wat ouderen pure nostalgie." Met ­‘Studio Tarara’ zet hij een stap ­verder dan ‘Safety First’. "Dit is de eerste keer dat we verder gaan dan een eenvoudige sitcom. Naast de tragiek van de personages laten we ook sketches zien. Omdat we het uiteraard niet kunnen laten om hier en daar een mop te tappen. Maar voor alle duidelijkheid: ons uitgangspunt is tragisch. In tegenstelling tot ‘Safety First’, waar de essentie funny was."

Die champagneverhalen

"Of er veel verschil is tussen de tijd van toen en nu? Ik weet het niet", aldus Van Aelst. "Misschien minder dan sommigen denken. De ver­halen van de flessen champagne die elke dag werden ontkurkt zijn een eigen leven gaan leiden. Het moet een geweldige periode ­geweest zijn, en ook een moeilijke. Maar boeiend wel, dat sowieso."

‘Studio Tarara’ wordt in 2019 ­uitgezonden voor 30 jaar VTM.