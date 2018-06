‘Studio Tarara’ brengt gouden beginjaren van VTM weer tot leven:

19 juni 2018

06u00 2 TV Op 1 februari 2019 is het exact dertig jaar geleden dat Vlaanderen kennismaakte met VTM. Regisseur Tim Van Aelst, bekend van ‘Wat Als?’ en ‘Safety First’, brengt de gouden beginjaren van de commerciële zender weer tot leven in ‘Studio Tarara’. "De kostuums, de decors, de kapsels: alles klopt. Heel geestig allemaal", vertellen hoofdrolspelers Ruth Beeckmans en Koen De Graeve ons op de set.

Het is even schrikken wanneer we het terrein in Boortmeerbeek ­oprijden. Plots doemt het VTM-­gebouw uit de jaren 90 op. Aan de hoofdingang het wereldberoemde logo van toen. Aan een zijmuur het logo van ‘Rad van Fortuin’, aan een andere zijmuur dat van ‘Studio ­Tarara’, een compleet verzonnen tv-programma dat volgens bedenker Tim Van Aelst in die waan­zinnige jaren 90 zeker succes ­gehad zou hebben. En ook in de studio’s worden we meteen teruggekatapulteerd naar die periode. Overal felle VTM-kleuren, op de vloer groen tapijt met fleurig ­motief. In de backstageruimte staat een grote tafel met champagne­flessen, fruitschalen en lege kopjes koffie. "Niet van eten of drinken, hoor, het zijn decorstukken", ­krijgen we te horen. Aan de muren hangen foto’s van toen nog jonge vedetten als Lynn Wesenbeek, Bart Kaëll, Zaki, Paul Jambers, Koen Wauters en Francesca Vanthielen. In de schminkruimte staan oude kappersstoelen en zien we producten met merknamen uit vervlogen tijden. En in de productieruimte vinden we een eerste computermodel en een telefoon met toetsen en een te grote hoorn.

Veel te strak broekje

