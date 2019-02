‘Studio Tarara’-acteur Boris Van Severen over zijn rol in prestigieuze BBC-reeks: “Die grote sets waren best angstaanjagend” KD

28 februari 2019

14u05 0 TV ‘Studio Tarara’-acteur Boris Van Severen (29) is binnenkort te zien in de BBC-dramareeks ‘Baptiste’. De serie is een spin-off van het prestigieuze ‘The Missing’. Ook Barbara Sarafian en Martha Canga Antonio verdedigen de Belgische driekleur in de reeks.

De serie bestaat uit zes afleveringen en vertelt het verhaal van een vermiste vrouw. De opnames vonden onder andere plaats in Gent en Antwerpen, alsook in het Nederlandse Amsterdam. De Nederlandse hoofdstad speelt dan ook een belangrijke rol in de reeks. De Amsterdamse recherche komt de Britse inspecteur die zich op het zaakje werpt, helpen. “Mijn personage raakt als mede-rechercheur betrokken bij de zaak”, aldus Boris Van Severen. Hij kreeg de rol na een langdurig castingproces, zo vertelde hij eerder al aan Q-dj Sam De Bruyn in de populaire podcast ‘De Meeloper’.

Aan VRT NWS vertelt de acteur, die vanaf de tweede aflevering in beeld komt, ook wat meer over de sfeer op de set van de reeks. “Belgische sets zijn redelijk klein. Toen ik uiteindelijk op de grote Engelse sets kwam te staan, vond ik dat eerst behoorlijk angstaanjagend. Maar het is superfijn om aan zo’n groot internationaal project mee te werken.”

De reeks speelt elke zondagavond op BBC. Later dit voorjaar wordt de serie ook bij ons op het scherm verwacht op de openbare omroep.