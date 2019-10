‘Stranger Things’ seizoen 3 breekt record: 64 miljoen keer bekeken in 4 weken tijd MVO

18 oktober 2019

09u00

Bron: ANP 2 TV Het derde seizoen van ‘Stranger Things’ is volgens Netflix in de eerste vier weken na de release 64 miljoen keer bekeken. Daarmee is het het best bekeken seizoen van de horrorserie. Netflix geeft bijna nooit cijfers vrij, maar in een kwartaalbrief aan de aandeelhouders deelde de streamingservice volgens Deadline nog meer cijfers.

Zo is het derde seizoen van ‘La Casa De Papel’ het best bekeken niet-Engelstalige programma op Netflix, met wereldwijd 44 miljoen streams in de eerste vier weken. Ook de show Unbelievable scoorde volgens de streamingservice goed: in de eerste 28 dagen keken 32 miljoen abonnees naar de dramaserie.

Netflix is niet aangesloten bij officiële kijkcijfermetingen. De streamingservice wordt dan ook vaak verweten slechts selectief cijfers bekend te maken. Over het aantal kijkers naar minder goed scorende shows is het Amerikaanse bedrijf maar zelden open.

Het is belangrijker dan ooit dat de originele Netflix-programma’s goed scoren. De zender heeft er immers heel wat concurrentie bijgekregen op korte tijd. Denk maar aan Disney+ en Apple TV. Het was dan ook niet verwonderlijk dat het streamingplatform kort na afloop van seizoen drie het vierde al aankondigde.