'Stranger Things' krijgt prequel-roman over mysterieuze Eleven MVO

12 juni 2018

08u31 0 TV De populaire Netflix-reeks 'Stranger Things' kent zijn gelijke niet op tv, maar binnenkort misschien wel op papier? De reeks serie krijgt namelijk een prequel, maar dan in de vorm van een roman.

Het verhaal komt van auteur Gwenda Bond, die zich zal verdiepen in het verleden van Eleven, één van de meest geliefde personages. Zo zullen er bijvoorbeeld details onthuld worden over de moeder van het jonge meisje. In het laatste seizoen van de reeks ontdekten kijkers namelijk dat zij deel uitmaakte van het verdachte MKUltra-programma, waar ze een lobotomie onderging.

De roman zou in de lente van volgend jaar worden uitgebracht, hopelijk rond de tijd dat het derde seizoen van 'Stranger Things' wordt vrijgegeven.