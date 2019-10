'Straatarme' familie verhuist weekend naar luxevilla: "Zeven open haarden, zelfs in de garage" DBJ

17 oktober 2019

00u00 0 TV "Wij zijn al blij als ons huis verwarmd is, bij hen stond er een open haard in de garage." Het contrast tussen de welstellende familie Goovaerts en de onvermogende familie Wauters is vanavond opnieuw groot in 'Steenrijk straatarm'. Toch zouden Wendy en Kevin Wauters niet van leven willen ruilen. "Dat rijkeluisleventje is niets voor ons."

"Wat is de overtreffende trap van luxueus?", vraagt papa Kevin zich af wanneer hij samen met zijn gezin de villa van de West-Vlaamse ondernemersfamilie Goovaerts betreedt. Hij vindt geen woorden om de rijkdom te omschrijven. "Deze badkamer is even groot als onze bovenverdieping", klinkt het. En dan hadden ze de garage met luxewagens nog niet gezien. Een sportieve BMW, een Mercedes met vleugeldeuren, netjes geparkeerd naast een open haard. "Wij zijn al blij als ons huis verwarmd is", lacht truckchauffeur Kevin achteraf.

In de tweede aflevering van vanavond krijgen we niet alleen de luxevilla van de familie Goovaerts te zien, het programma toont ook het rijhuis van Kevin en Wendy, dat ze door een loodzware hypotheek maar mondjesmaat kunnen verbouwen. "Ik ben me ervan bewust dat er reacties zullen komen op ons huis, maar ik trek me niet aan wat andere mensen ervan denken", vertelt zorgkundige Wendy. "Wij doen ons best om het huis af te betalen, zodat we het later aan onze kinderen kunnen geven. Als het budget er was, zou het al af zijn."

Wendy en Kevin hebben normaal een budget van 42,80 euro om het weekend door te komen, nu mochten ze meer dan 1.200 euro uitgeven. "Dat is bijna mijn maandloon", zegt Wendy. "We hebben ervan genoten en de kinderen hebben zich goed kunnen uitleven." Maar toch vonden ze het niet erg om na drie dagen terug naar huis te keren. "Dat rijkeluisleventje is niets voor ons. Als je veel geld hebt, ben je in zo'n weekend eigenlijk de hele tijd bezig met uitgeven. Als je minder geld hebt, ben je als gezin veel meer bij elkaar. En dat telt veel meer dan eender welke jacuzzi."