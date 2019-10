‘Straatarm’ gezin kijkt de ogen uit in huis van ‘steenrijke’ familie: “Ze hebben hier zelfs aparte badkamers” KD

24 oktober 2019

07u28

Bron: VTM 2 TV In het programma ‘Steenrijk Straatarm’ wisselen twee gezinnen enkele dagen van leven. Wanneer het rijke gezin in het huis van de armen komt is het meestal toch even schrikken. Voor de armen is hun nieuwe thuis meestal een erg aangename verrassing. Deze week wisselen de families Faure en Van Watermeulen drie dagen lang van huis.

De familie Faure woont in een droomhuis, inclusief zwembad, jacuzzi en Porsche op de oprit. Mama Claire baat samen met haar man een succesvol beautybedrijf uit, waarvoor ze keihard werken. De familie Van Watermeulen woont samen met hun 5 kinderen. Omdat hun vorige woning niet verkocht geraakte, moesten ze een aantal jaren een overbruggingskrediet afbetalen. Bovenop de bestaande lening. Om hun huidige woning te renoveren is er geen budget.

De twee gezinnen nemen een weekend langs mekaars leven over. Terwijl de familie Van Watermeulen geniet van de ongekende luxe, steekt de familie Faure de handen uit de mouwen om hen wat te helpen bij de renovatie én de aanschaf van een nieuw fornuis. Claire vertelt meteen waarom ze helpt waar nodig. “Toen ik mijn kinderen in die slaapkamer zag, brak mijn moederhart. Ik denk dat elke mama haar kinderen comfort wil geven. Een beetje huiselijke warmte is toch wel een minimum aan comfort.”

In het huis van de rijke familie kijkt het andere gezin de ogen uit. “Ze hebben hier zelfs aparte badkamers”, reageert een van de zonen vol enthousiasme. “Dat is wel handig, want normaal is er altijd ruzie voor de badkamer”, merkt de mama van het gezin op. De uitgebreide dressing van Claire vindt ze dan weer geen pluspunt. “Het is wel tof, maar na een tijdje weet je toch ook niet meer wat je moet aandoen? Te veel keuze is ook niet goed, dus dan is het gemakkelijker om soms iets minder te hebben.”