‘Straatarm’ gezin gelooft de ogen niet: “Ze hebben hier gewoon een lift in huis” KD

31 oktober 2019

06u00 0 TV In het programma ‘Steenrijk Straatarm’ wisselen twee gezinnen enkele dagen van leven. Wanneer het rijke gezin in het huis van de armen komt is het meestal toch even schrikken. Voor de armen is hun nieuwe thuis meestal een erg aangename verrassing. Deze week wisselen de families Roelandt en Reynaerts drie dagen lang van huis.

In tegenstelling tot haar man Christiaan Roelandt, groeide mama Lindsay op in armoede. Ondertussen kan ze haar kinderen wél alles geven waar zij vroeger als kind alleen maar van kon dromen. Ook het gezin van mama Eveline en papa Frederik Reynaerts weet wat armoede is. Hun financiële problemen begonnen na een werkongeval van Frederik. De twee families nemen een weekend lang elkaars leven over.

De familie Reynaerts geniet van de plotse mogelijkheden, de luxe, de pony en de aan huis geleverde ontbijtmand. Maar vooral de lift in huis spreekt tot de verbeelding. “Er is hier gewoon een lift. Meen je dat nu? Een lift”, klinkt het vol ongeloof. Sofie, de jongste dochter van het gezin, is meteen door het dolle heen en hoopt stiekem al dat mama en papa een lift laten installeren in hun eigen huis. “Bij ons is een lift toch een beetje nutteloos?”, reageert haar grote zus. “We hebben toch een klein huisje. We hebben maar twee verdiepingen. Waar gaan wij de lift zetten?” Gelukkig heeft de kleine Sofie een creatieve oplossing: “Als we de muur afbreken dan kunnen we een lift installeren naast de trap en dan gaan we zo naar het dak.”