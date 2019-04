"Stijn en ik blijven een koppel, maar we gaan weer apart wonen" Frederik Velghe

02 april 2019

00u00

Bron: Dag Allemaal 1 TV Het zag er in het begin niet meteen naar uit dat Joke (31) en haar echtgenoot Stijn (30) samen zouden blijven in 'Blind getrouwd'. Hij viel als een blok voor de Gentse, maar zij had het moeilijker om die gevoelens te beantwoorden. Toch besloot het koppel gisteren om hun huwelijk niet te beëindigen. "Het is traag gegroeid bij mij", vertelt Joke in Dag Allemaal, die wel weer alleen gaat wonen.

Al van in het begin van 'Blind getrouwd' was het duidelijk: Stijn had met Joke zijn ideale bruid gevonden en koesterde diepe gevoelens voor de goedlachse lerares. "Stijn zei me vaak wat hij voelde", zegt Joke. "Maar hij drong er niet op aan dat ik voor hem hetzelfde zou voelen. Dat vind ik ook zo mooi aan hem." Dat ze zijn gevoelens niet kon evenaren, beschouwde ze vooral zelf als een probleem. "Na een paar weken voelde ik dat ik mezelf druk begon op te leggen. 'Waarom voel ik nu niets voor hem?', vroeg ik me constant af. Dat was geen leuke periode."

Tegenpolen

Kort na hun huwelijk vielen vooral de verschillen op tussen de twee. Huismus Stijn leek wel de tegenpool te zijn van Joke, die vooral houdt van uitgaan en reizen. "Maar ik heb mezelf altijd voorgenomen om voorbij die verschillen te kijken", vertelt Joke. "Mochten we elkaar tijdens een spontane date leren kennen hebben, hadden we waarschijnlijk vrij snel geconcludeerd dat het nooit iets kon worden tussen ons. Maar da's net het mooie aan 'Blind getrouwd', hé. Je wordt verplicht om te zoeken waarom je door de experts werd gekoppeld."

Joke gaf haar huwelijk dus alle kansen, met een erg positief resultaat. "We zijn naar elkaar toe moeten groeien gedurende die weken. In de voorlaatste aflevering zagen m'n vrienden en familie zelfs dat ik was veranderd. En kijk, nu begin ik echt gevoelens te krijgen voor Stijn."

Van grote verliefdheid zoals bij haar echtgenoot is evenwel (nog) geen sprake, al beseft Joke ook dat dat geen probleem hoeft te zijn. "Dit moeten we gewoon een eerlijke kans geven."

Toch heeft niet alleen zij een evolutie doorgemaakt tijdens het VTM-programma. Ook Stijn is tijdens hun weken samen serieus veranderd, en zelfs opengebloeid. "We hebben ook veel leuke dingen gedaan die het scherm niet gehaald hebben. Op café geweest, optredens gezien, uit eten gegaan... Plezant. En tegelijk is hij een paar kilo afgevallen, dankzij mijn gezonde kookkunsten. Hij had zeker niet te klagen."

Blijven werken

Hoe positief 'Blind getrouwd' ook geëindigd is, Joke beseft dat ze als getrouwd koppel aan hun relatie moeten blijven werken, zeker nu ze beslist hebben om na hun tweede jawoord opnieuw apart te gaan wonen. Dat betekent dat de twee tijd moeten maken voor elkaar en inspanningen moeten doen om elkaar te blijven zien. Toch blijft Joke achter hun keuze staan. "Dat lijkt ons het gezondste, om weer wat ruimte te hebben. Het wordt dus anders. Onze momenten samen zullen we alleszins beter moeten plannen. We blijven een koppel, maar om nu meteen te leven als een echtpaar, en dus elke dag samen door te brengen... Dat is niet zo slim, denk ik.”