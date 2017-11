'Stielbederver' Filip Peeters doet waanzinnig relaas over zijn huwelijksaanszoek De Slimste Mens ter Wereld, aflevering 19 Mark Coenegracht & TDS

22u36 0 SBS Filip Peeters TV De Slimste Mens ter Wereld op zijn best: met een aflevering waarin de filmpjesronde weer helemaal zijn ding deed. Een quiz lang zat de 65-jarige Jean-Marie Dedecker er maar wat bij, beetje nukkig, tikkeltje lastig, deels overbodig voor het verloop van de quiz, want steevast een straatlengte seconden achter stralende mama Dina en onverstoorbare Filip.

Toch scheelde het slechts één woord –Motril- of de ex-judocoach won zowaar de negentiende aflevering. Filip Peeters kon dat allerlaatste woord wel geven en sprong zo op het ultieme moment over Dina en Jean-Marie naar zijn derde overwinning. In de finale ging Dina met de vingers in de neus richting winst, omdat Jean-Marie te weinig weet over gasboetes, Dire Straits, tiramisu en Willem Tell. "Slecht gespeeld. Er komt geen tweede aflevering", zuchtte Dedecker.

Terwijl ex-miss België Dina Tersago opnieuw gigantisch veel goeie punten scoorde als beminnelijke, sympathieke, charmante mama die ook nog eens niet onaardig haar weg vindt in de wereld van De Slimste Mens, is vooral acteur Filip Peeters aan een fors parcours bezig. Drie overwinningen op drie deelnames, niemand deed het hem dit seizoen al voor. Peeters moet enkel vanavond zijn vierde beurt overleven, met of zonder rechtstreekse winst, om meteen op plaats in de rangschikking te belanden en helemaal zeker te zijn van deelname aan de finaleweken, over zowat een maand.

De leukste quotes

Jean-Marie Dedecker (of hij Slimste Mens kan worden): "Neen. Neen. Ik ben op prostaatleeftijd. Dat betekent toch 65. Mijn hersenen, mijn computer dus, zit vol, die harde schijf. Er komt dus niks bij. De leeftijd speelt".

Adriaan (over de baard van Jean-Marie): "Het is de eerste keer dat Kapitein Iglo meedoet in de quiz".

Jean-Marie (over Dina): "Ik ben altijd bang van vrouwen".

Jean-Marie (over zijn gewicht): "124 kilo. Droog aan de haak. Allemaal spieren".

Jean-Marie (over judo): "Drie seconden heb ik nodig om mijn concurrenten hier te vloeren. Al speelt de leeftijd een rol. Ik heb wat operaties achter de rug en heb een ijzer in mijn rug".

Sven De Leijer (tegen Jean-Marie): "Ik ga het adres vragen van uw plastische chirurg. Dan weet ik waar ik niet moet gaan. Waarop Adriaan: 'Sven was vroeger een heel mooi meisje'".

Adriaan (over Jean-Marie): "Die vloert ons eerst en eet ons dan op".

Sven (over Adriaan): "Ik denk dat we elkaar 10 jaar kennen. In die tien jaar ben ik nog maar 1 keer bij Adriaan thuis geweest. Om laminaat te leggen".

Sven: "Ik vind het straf. Er zijn drie zetels en Lijst Dedecker is erin geslaagd één te veroveren".

Sven (over en tegen Dina): "Dina en ik hebben ooit nog voor hetzelfde bedrijf gewerkt: Woestijnvis. Hoe is het met uw ogen? Waarom? Omdat je me toen nooit zag staan. Ik was dat kleine manneke dat altijd zwaaide". Waarop Dina: "Ik herinner me u niet meer…".

Sven: "Ik ben benieuwd of Jean-Marie straks bij 3-6-9 op een bepaald moment bingo gaat roepen".

Adriaan: "Filip is de enige man die lacht alsof je met morse-signalen bezig bent. Euh-euh-euh-euh-euh. Dat is toch!"

Adriaan (over de kandidaten): "Dat is hier een beetje een Disney-film: Belle en de Beesten".

Van Looy (over de vakjury): "Als ik jullie hier zo zie zitten, denk ik: lopen Sneeuwwitje en die vijf andere Dwergen hier ook nog rond?"

Adriaan (over Dina die borstvoeding geeft): "Als je nu lang zou schudden met Dina, zou je dan ook karnemelk krijgen?"

Adriaan (over gordeldier): "Ik had er zo eentje. Maar die sjotte altijd in mijn kloten . Dat was een onderdegordeldier".

Adriaan: "Zo om de tien jaar buitenkomen, is dat niks voor u Erik?"

Adriaan: "Ik vind dat Würst en Balls & Glory iets samen zouden moeten doen. Wat weet ik niet goed".

Sven (na de vraag van Erik): "Wie het gaat halen? Ik vraag me dat al jaren af. Wie gaat wat halen? Dat is een kwestie van afspraak".

Hilarische momenten

Jean-Marie bekent dat hij sinds ‘gisteren’ een smartphone heeft. "Ik kan er al mee telefoneren. Ik had een Nokia van twaalf jaar oud. Eentje met pedalen".

Adriaan gaat helemaal de mist in als hij een mop opstart. Het heeft judo gedaan en rijdt rond in Engeland? O, ik weet het niet meer … Ik weet het terug: Jean-Marie den dubbeldekker". Waarop Filip: "’t Is geel, ’t vliegt tegen een boom, ’t valt dood neer en ’t vliegt terug verder? Een reïnkanarie". En Sven: "Het is heel klein en ’t werkt graag in den hof? Adriaan Vandenhof". En Adriaan: "Een Turkse vroedvrouw, hoe noemen ze dat? Een Turkentrekker. Sinterklaas met een pillamp? Een schijnheilige".

Filip (doet uitgebreid verhaal over zijn huwelijksaanzoek): "Ik heb een hele actie ondernomen omdat ik dacht ik doe dat maar één keer. Ik zegde tegen mijn vrouw ik ga effe sigaretten kopen. Dan heb ik een stretch limousine met champagne laten voorrijden, de chauffeur gevraagd om haar te laten instappen … Die man belt aan en zegt Ies a dochter nie thoas? Ha dan moede gaj et zajn. Om een lang verhaal kort te maken. Ze rijden naar Deurne, nemen daar een dubbeldekker. Landen in Hoevene. Daar stond de hele familie. Ik kwam op een paard aangereden. Ring uitgehaald, op mijn knie en gevaagd of ze met me wilde trouwen. Ik heb nooit antwoord gekregen. Zo hebben we gelachen…".

Erik Van Looy laat zich weer eens volledig gaan als hij een rapper nadoet.

TV Kantelmomenten

De drie kandidaten openen zwakjes. Er wordt bijzonder slecht gespeeld in de ‘Open deur’-ronde. Dina Tersago scoort bijvoorbeeld nul seconden. Dedecker welgeteld 3.

Dina en Filip puzzelen perfect en snel, Jean-Marie zakt verder weg tot de onderscore van 50 seconden. Gelukkig hervat hij met een nagenoeg perfecte fotoronde over tennissers. Filip verliest te veel tijd, waardoor Dina de leiding neemt.

De filmpjesronde doet volledig zijn werk. Dedecker wist amlper wat zinnigs te vertellen over de Zillion, waarna Dina 120 seconden wegkaapt. Peeters weet zelf maar drie goede antwoorden over zijn filmpje, Dedecker kaapt 40 seconden weg. In het allerlaatste filmpje weet Dina slechts 1 antwoord over de dood van Boudewijn. Jean-Marie kaapt drie antwoorden weg. Hij vergeet echter het woord ‘Motril’ en mist zo net de overwinning. Die kaapt Filip dan op het allerlaatste nippertje weg voor de neus van Dina.

De eindscore (voor het finalespel)

Filip Peeters 362 sec.

Dina Tersago 318 sec.

Jean-Marie Dedecker 265 sec.

De stand

Dalilla Hermans 9 deelnames 5 overwinningen

Goedele Wachters 8 deelnames 4 overwinningen

Bill Barberis 5 deelnames 1 overwinning

Björn Soenens 4 deelnames 1 overwinning

Fiulip Peeters 3 deelnames 3 overwinningen

Elodie Ouedraogo 3 deelnames 2 overwinningen

Frances Lefebure 3 deelnames 1 overwinning

Dina tersago 2 deelnames

Nieuwkomer

Equal Idiots –zanger en gitarist Thibault Christiaensen

