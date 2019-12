‘Star Trek’-scenarioschrijfster D.C. Fontana overleden TDS

05 december 2019

16u13

Bron: ANP 0 TV Scenarioschrijver Dorothy Catherine Fontana is overleden op 80-jarige leeftijd. Onder de naam D.C. Fontana schreef ze mee aan tientallen afleveringen van ‘Star Trek’. Daarin gaf ze vorm aan de cultuur van de Vulcans en de Romulans, buitenaardse volkeren die in de sciencefictionserie veelvuldig voorkwamen. Zo was de legendarische Mr Spock een Vulcan.

Eind jaren 60 was D.C. Fontana de schrijver van afleveringen in ‘The Original Series’ als ‘Journey to Babel’, waarin de ouders van Spock werden geïntroduceerd. Later schreef ze samen met de bedenker van de serie, Gene Roddenberry, ‘Encounter at Farpoint’, de eerste aflevering van ‘Star Trek: The Next Generation’.

Fontana was de wegbereider voor vele vrouwelijke scenaristen. Ze koos voor haar voorletters D.C. zodat haar geslacht niet direct zou worden opgemerkt. De Amerikaanse tv-wereld werd destijds gedomineerd door mannen.

Behalve aan ‘Star Trek’ schreef Fontana ook mee aan hitseries als ‘Bonanza’, ‘The Waltons’, ‘Six Million Dollar Man’ en ‘Dallas’. Ze overleed op 2 december na een kort ziekbed. Acteur William Shatner (‘Captain Kirk’) noemde haar een pionier, wier werk toekomstige generaties zal blijven beïnvloeden.