'Spitsbroers' opgepikt door The New York Times

16 maart 2018

17u16

The New York Times heeft een lijst samengesteld waarin ze zes buitenlandse series aanprijzen die recent uitkwamen in de VS. Naast Scandinavische toppers als 'The Bridge' en 'Jordskott', het Britse 'Ackley Bridge', het Braziliaanse 'The Mechanism' en 'OCTB' uit Hongkong, prijkt ook onze 'Spitsbroers' op de lijst.

"Wat mis je als je geen internationale televisie kijkt? Enkele toppers van formaat", zo beweert The New York Times. Een recensent verzamelde alle nieuwe buitenlandse series die in de VS te zien zijn. Dat bleken er 108 te zijn. Daaruit pikte de recensent de zes beste.

Zo dus ook het Vlaamse 'Spitsbroers' van de regisseurs Gijs Polspoel en Jeroen Dumoulein. "'Spitsbroers' is een warm en geloofwaardig familiedrama met een rauw kantje", aldus The New York Times.

Geld, mooie vrouwen en jaloezie

'Spitsbroers' gaat over twee broers die ervan dromen om profvoetballer te worden. En jawel, voor een van de twee mag die droom werkelijkheid worden. Tot grote frustratie van de andere broer. Dennis Moerman, gespeeld door acteur Oscar Willems, mag al snel een contract bij Racing Genk tekenen en dat is meteen ook het begin van zijn voetbalcarrière. Maar in deze nieuwe wereld vol geld, mooie vrouwen en jaloezie komt hij met vallen en opstaan te weten wie hij wel en niet kan vertrouwen. Zijn broer Alan Moerman, beter bekend als Joren ‘Blinker’ Seldeslachts, moet lijdzaam toezien.

'Spitsbroers' was het eerste fictieproject van productiehuis deMENSEN. Het verhaal werd geschreven door Kristof Hoefkens, Michel Sabbe, Steve De Wilde en Bart Vaessen. Het eerste seizoen werd van 30 maart tot 1 juni 2015 door VTM uitgezonden en nadien ook in Nederland door Fox. In mei 2016 begonnen de opnames voor het tweede seizoen. Eva Binon, Manuel Broekman en Bill Barberis vervoegden de acteurs. Het nieuwe seizoen werd van september tot november 2017 uitgezonden op VTM.