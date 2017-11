'Spitsbroers'-acteur doet aan gezinsuitbreiding TDS

'Spitsbroers'-acteur Joren Joren Seldeslachts (31) en zijn vriendin Isy doen aan gezinsuitbreiding. En nee, niet omdat het koppel in verwachting is van een kindje samen...

Maar wél omdat Joren en zijn vriendin Isy vier kleine zwerfkatjes in huis hebben genomen. Dat deelde Joren via Instagram. "Isy vindt vier katten... #hoera", schrijft Joren een aandoenlijke foto van de kleine diertjes.

Of het koppel van plan is de straatkatjes definitief een nieuwe thuis te geven, is niet bekend. De 'adoptie' kan ook tijdelijk kunnen zijn. Joren Seldeslachts is wekelijks te zien in VTM-reeks ‘Spitsbroers’, waarin hij de rol van Alan, de broer van Oscar Willems, vertolkt.

