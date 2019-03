“Spijt dat ik zo’n reis niet met mijn oma’s heb gemaakt toen het nog kon”: vriendschap met Mariëtte opent ogen van Sieg De Doncker DVP

07 maart 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Mijn ene grootmoeder is niet meer zo mobiel, en bij de andere duikt stilletjes aan dementie op”, zegt Sieg De Doncker (29). Het VTM-gezicht had er een trip rond de wereld met 80-jarigen én een bijzondere klik met reisgenote Mariëtte (80) voor nodig om te beseffen hoe waardevol z’n bezoekjes aan zijn oma’s zijn. “Ik ga nu veel vaker bij hen langs”, zegt hij in Dag Allemaal.

Met haar sappige Lokerse accent en haar gulle lach steelt Mariëtte alle harten in de Vlaamse woonkamers. In ‘De Wereld Rond Met 80-jarigen’ is zij de guitige flapuit van het bonte gezelschap tachtigers. Na de opnamen van het programma hielden zij en Sieg contact.

10.000 volgers

“Sieg, wist je dat ik ondertussen al bijna 10.000 volgers heb op Instagram?” vraagt Mariëtte plagend wanneer wij de twee nog eens samenbrengen. “Is dat echt?” antwoordt Sieg lachend. “Weet jij wel hoelang ik erover heb moeten doen om aan zoveel volgers te geraken?”

Jullie hebben een band opgebouwd, dat zie je zo.

Mariëtte: Dat was eigenlijk al van bij het vertrek in de luchthaven in Zaventem. Toen ik afscheid nam van mijn familie, kreeg ik het even moeilijk...

Sieg: Ik heb haar toen eens goed vastgepakt en de familie meteen gerustgesteld: ‘Ik breng haar veilig terug naar huis’.

Mariëtte: En het was direct over. (lacht)

Lang getwijfeld om mee te doen, Mariëtte?

Mariëtte: Mijn eerste vraag was: ‘Het is toch niet voor ‘Hotel Römantiek’, hé?’ Aan zo’n programma had ik niet meegedaan, want ik heb al een vriend. Gérard, heet hij. Hij heeft mij wel een duwtje in de rug moeten geven om mee op wereldreis te gaan, want evident was het niet.

Hoezo?

Mariëtte: Ik was daarvoor nog maar één keer op reis geweest, naar Egypte, op fanreis met Jo Vally. Maar dat is geweldig tegengevallen. Allemaal zonnekloppers die om zes uur opstonden om handdoeken te gaan leggen en om negen uur ’s avonds al gingen slapen. Niets voor mij.

Sieg: Dan was je reis met ons toch een pak beter, hé.

Mariëtte, jij bent weduwe. Je echtgenoot overleed elf jaar geleden.

Mariëtte: Op zeven maanden tijd ben ik hem verloren aan kanker. Daarvoor was hij nooit ziek geweest. Een zeer moeilijke periode was dat voor mij. Alles ging toen ook fout: Een gaslek bij me thuis, een val waardoor ik een ruggenwervel brak en maanden in het ziekenhuis lag...

Sieg: Ja, op onze reis heb je me verteld dat die periode heel zwaar voor je was.

Mariëtte: Maar ik ben altijd positief gebleven. Ik wou ook niet de rest van mijn leven alleen blijven. Weet je, op onze leeftijd is gezelschap het belangrijkste. Een goeie babbel en zorgen dat je niet eenzaam wordt. Zeker als je zoals ik geen kinderen hebt.

Daar heb je ’t nog altijd moeilijk mee?

Mariëtte: Het doet nog altijd pijn, ja... (emotioneel) Ik kan daar moeilijk over praten. Ik krijg tranen in mijn ogen als ik eraan denk.

Sieg: (troostend) Maar je hebt mij nu toch, Mariëtte, om je moedergevoelens op los te laten? Door de verhalen van de tachtigers op deze reis heb ik me wel gerealiseerd dat ik zeer graag kinderen wil. Een gezin stichten staat nu absoluut op mijn bucketlist. De eenzaamheid is trouwens iets wat bij veel van de ‘oudjes’ terugkomt.

Heb je een goede band met je eigen oma’s?

Sieg: Ja, maar mijn ene oma is niet meer zo mobiel, terwijl de andere dementie heeft.

Was zo’n reis met mensen van de leeftijd van jouw oma’s dan niet confronterend?

Sieg: Eerder hartverwarmend, eigenlijk. Ik ben ervan geschrokken hoeveel die mensen, ondanks hun leeftijd, nog kunnen. In dat opzicht heb ik wel een beetje spijt dat ik tien jaar geleden zo geen reis heb gemaakt met mijn eigen oma’s. Vandaag zijn ze er jammer genoeg fysiek niet meer toe in staat. En mijn beide opa’s zijn intussen ook overleden. Als je jong bent, sta je daar misschien niet genoeg bij stil.

Mariëtte: Ik probeer er niet mee bezig te zijn dat ook ik ooit zal aftakelen. Ik voel me nog steeds goed. Ik fiets nog dagelijks tien kilometer. En niet elektrisch, hé!

Heeft de reis voor jou iets veranderd, Sieg?

Sieg: Ik let er veel meer op om bij m’n oma’s langs te gaan. Ondanks mijn drukke agenda en het feit dat het een eindje rijden is, vind ik het belangrijk om daar tijd voor te maken.

Mariëtte: Dat heeft hij van ons geleerd, denk ik.

Sieg: (knikt) Toen ik van mijn reisgenoten hoorde hoezeer zij telkens weer uitkeken naar een bezoekje van hun kinderen en kleinkinderen, ben ik daar heel hard van geschrokken. Ik besteed nu bewust meer aandacht aan mijn grootmoeders.

Mariëtte: Geloof mij, zulke bezoekjes zijn een hoogtepunt voor ons, ‘oudjes’. Dat zal je pas goed beseffen als je zelf zo oud bent.

Mogen we stellen dat Mariëtte een beetje jouw derde oma is, Sieg?

Sieg: Zeer zeker. Hoewel Olga en ikzelf eigenlijk iederéén meteen geadopteerd hebben als onze nieuwe grootouders. We hadden er ineens vier oma’s en vier opa’s bij.

Maar Mariëtte heeft wel een streepje voor bij jou?

Sieg: Toch niet, al zie ik haar wel ongelooflijk graag. Net zoals ik de andere zeven ongelooflijk graag zie. Ze hebben alle acht een stukje van mijn hart gestolen.

Hoor je de anderen ook nog?

Sieg: Ik heb al met bijna iedereen eens afgesproken sinds we terug zijn van de wereldreis, om te zien hoe het met hen gaat. Als ik Amanda ‘facetime’, dan zie ik altijd eerst de binnenkant van haar oor en daarna de grote glimlach op haar gezicht - ah ja, ze denkt dat ze moet ‘opnemen’ zoals bij een telefoontje. (lacht) De eenzaamheid kwam bij velen ter sprake op reis, het doet je erbij stilstaan hoeveel plezier je iemand doet met bijvoorbeeld een simpel telefoontje. En ik beleef er evenveel plezier aan van hen te horen.

Mariëtte: Tuurlijk. De eenzaamheid is voor veel mensen het grootste probleem. Gelukkig heb ik veel aan mijn eigen familie. Ik ga Amanda trouwens eens bellen om af te spreken. Samen gaan shoppen en een crèmeke eten.

Sieg: Allez, de twee jonge veulens gaan weer samen op stap. (lacht) Heel fijn om te horen dat er door het programma nieuwe vriendschappen zijn ontstaan.

De groep is duidelijk niet uit elkaar gevallen na de reis.

Mariëtte: Nee, de connectie blijft. Ik heb iedereen ook een kaartje gestuurd om ze te bedanken voor de gelukwensen voor mijn tachtigste verjaardag.

Sieg: Maar je ziet er nog steeds zestig uit, Mariëtte!

Mariëtte: Charmeur. Maar het is waar, ik mag er nog zijn. (lacht) Weet je dat Sieg zelfs al bij mij is blijven slapen? Maar niet in hetzelfde bed, hé. Sieg: Dat was tijdens de Lokerse Feesten.

Mariëtte: Ik wist dat hij daar naartoe ging en ik vond dat hij geen slaapplaats moest zoeken. Mijn huis is groot genoeg.

En, jullie hebben je geamuseerd?

Sieg: Wees maar zeker. En op de Gentse Feesten heb ik een pintje gepakt met Vital. Ik kan maar één conclusie trekken: die ‘oudjes’ kunnen er beter tegen dan de jonge garde. Ik heb twee keer gevierd tot in de late uurtjes.

Jij hebt Mariëtte leren zwemmen op reis.

Sieg: Ik heb haar vooral overtuigd om in het water te gaan. Ik vond het wel straf dat je me al zo snel vertrouwde. Voor jou was dat best een grote stap.

Mariëtte: Natuurlijk, er lag daar wel een put van 50 meter diep onder ons, hoor.

Sieg: Het was fantastisch om je reactie toen te zien. Voor ons leek dat evident, maar voor jou totaal niet.

Jij wilt graag kinderen, Sieg, maar ondertussen ben je wel nog steeds vrijgezel.

Sieg: Dat klopt. Ik sta wel open voor de liefde, hoor, maar voorlopig is er nog niets te melden. Mijn drukke agenda laat het momenteel ook niet toe.

Mariëtte: Dat zal wel eens passen, manneken. Je zal de juiste nog wel tegenkomen.

Sieg: Liefde komt nu eenmaal niet op bestelling. En eigenlijk wacht ik tot Gérard weg is, om mijn slag te slaan bij jou, Mariëtte.

Mariëtte: Maar gij zijt ne zeveraar, gij! (hilariteit alom)