'Sorry voor alles' wint International Emmy Award

03u17

Het Eén-programma 'Sorry voor Alles' dat gepresenteerd wordt door Adriaan Van den Hoof heeft zopas de International Emmy Award voor 'non-scripted entertainment' in de wacht gesleept. De VIER-serie 'Callboys', die eveneens genomineerd was voor een Emmy in de categorie 'comedy' viel niet in de prijzen.

Na de trofeeën voor ‘Benidorm Bastards’ (2011) en ‘Wat Als?’ (2014), twee keer bedacht door regisseur Tim Van Aelst, heeft België opnieuw een Emmy Award beet. ‘Sorry Voor Alles’, het spelprogramma van Eén, bedacht door de piepjonge Kamiel De Bruyne, en gepresenteerd door Adriaan Van den Hoof, won vannacht in New York een Emmy voor beste ‘non-scripted entertainment’-programma.

Het Eén-programma, in een productie van Warner Bros International Television Production België, haalde het zo van de andere genomineerden uit Colombia (Escuela para maridos), Thailand (Fan Pan Tae Super Fan) en het Verenigd Koninkrijk (Taskmaster).

‘Callboys’, de VIER-fictiereeks van Jan Eelen die eveneens een nominatie in de wacht had gesleept in de categorie ‘Comedy’, greep naast de hoofdprijs.

Op de knieën

Bij de uitgebreide VRT-delegatie was de verrassing enorm, de ontlading dan weer overweldigend. Presentator Adriaan Van den Hoof, bedenker Kamiel De Bruyne, executive producer voor de VRT Wim Janssen en een heleboel medewerkers stormden richting podium om de gegeerde award in ontvangst te nemen. Van den Hoof, nochtans niet van een kleintje vervaard, kon zijn tranen niet bedwingen, toen hij op de knieën de Emmy in ontvangst nam en meteen doorgaf aan Kamiel De Bruyne. Die bedankte in een korte, stevige reactie de halve wereld: "Dank u. We hebben dag en nacht gewerkt aan dit programma. Dit is ongelooflijk. Sorry mama dat ik geen ingenieur werd, ik hoop dat dit beeldje veel goed maakt."

45ste editie

De International Emmy Awards zijn de prijzen voor de beste televisieprogramma’s oorspronkelijk gemaakt en uitgezonden buiten de Verenigde Staten. Het is dit jaar de 45ste keer dat de awards worden uitgereikt. Ze zijn de belangrijkste internationale erkenning zijn die een tv-programma kan krijgen. In totaal waren er elf categorieën. De prijs in de categorie Non-scripted entertainment werd uitgereikt door Les Twins, de winnaars van het NBC-dansprogramma 'World of Dance'.