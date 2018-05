'Sorry Voor Alles'-maker Kamiel De Bruyne raakt uitverkochte match binnen als "broer van Kevin De Bruyne" MVO

04 mei 2018

07u13

Hoe ver geraak je als broer van Kevin De Bruyne in Wolfsburg? Vrij ver blijkbaar!

'Sorry Voor Alles'-bedenker Kamiel De Bruyne en Wannes Deleu zoeken de komende weken uit wat ze allemaal gedaan krijgen wanneer ze zich voordoen als respectievelijk de broer van Kevin De Bruyne en de manager van de broer van Kevin De Bruyne. In 'Van Gils en Gasten' tonen ze achteraf hun avonturen. Deze keer raakten ze een uitverkochte voetbalmatch in Wolfsburg binnen én verschijnt Kamiel als de broer van Kevin op de Noorse tv: "Sorry voor alles, Noorwegen!"