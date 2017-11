'Sorry voor alles' krijgt een vervolg (en véél vroeger dan u dacht) Mark Coenegracht

20u45 0 VRT / Joost Joossen TV Eén brengt nu al elke avond een ‘opwarmertje’ voor start tweede reeks ‘Sorry Voor Alles’ op zondag 4 december.

Nauwelijks een week nadat de 25-jarige Kamiel De Bruyne in New York als bedenker van ‘Sorry Voor Alles’ als tweede Vlaming ooit (na regisseur Tim Van Aelst) een Emmy Award in ontvangst mocht nemen voor beste ‘non-scripted entertainment’-programma, maakte De Bruyne en de VRT dan weer bekend maken dat er een vervolg komt op ‘Sorry Voor Alles’. De première is voorzien voor zondag 4 december. Eén wil van het verrassingsprogramma een ‘pop-up versie’ maken, waardoor ‘Sorry Voor Alles’ nog jaren kan meegaan. Er komen straks 4 afleveringen. Twee voor de kerstvakantie, twee na nieuwjaar. Eén zal vanaf nu elke avond al een verrassingsfilmpje uitzenden om Vlaanderen warm te maken voor de ‘nieuwe’ ‘Sorry Voor Alles’.

De VRT werkte de voorbije maanden in het grootste geheim aan het vervolg van ‘Sorry Voor Alles’. Na het einde van de eerste reeks trok een groot deel van de productieploeg, onder leiding van superproducer en hoofdredacteur Ellen Vanhove, naar VTM om er een nieuwe creatieve cel op te richten. De VRT moest dus op zoek naar een nieuw creatief brein. Het vond die met Wannes Deleu, bij de kijker bekend als de man die voor ‘Op Straat’ een maand op straat leefde. Deleu (33) begon als stagiair bij productiehuis DeMensen en werd later programmamanager bij VIER en VIJF.

Dat ‘Sorry Voor Alles’ een vervolg zou krijgen stond uiteraard in de sterren geschreven. Er waren de goeie reacties van de kijkers die massaal afstemden bij het eerste seizoen. En er is nu die ‘Emmy Award’. ‘Al was onze tweede reeks al zo goed als ingeblikt voor we die Awards in ontvangst mochten gaan nemen’, aldus Kamiel.