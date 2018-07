'Sorry Voor Alles', 'Down the Road' en 'Ge hadt erbij moeten zijn' genomineerd voor prestigieuze televisieprijs DBJ

12 juli 2018

De één-programma's 'Sorry Voor Alles' en 'Down the Road' en VTM-programma 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn' zijn genomineerd voor een Rose d'Or, dat zijn de meest prestigieuze televisieprijzen in Europa. Onder meer 'Benidorm Bastards' en 'Wat Als' wonnen al zo'n roos.

De populaire zondagavondshow 'Sorry Voor Alles', waarin de deelnemers een week lang met verborgen camera's worden gevolgd zonder het te weten, werd voor een Gouden Roos genomineerd in de categorie 'Game show'. 'Down the road', waarin Dieter Coppens een roadtrip onderneemt met mensen die lijden aan het Downsyndroom, is genomineerd in de categorie 'Reality & factual entertainment'. Ook VTM heeft met 'Ge Hadt Erbij Moeten zijn' een genomineerde. In het comedyprogramma worden de beste anekdotes van BV's nagespeeld door acteurs, VTM bestelde inmiddels ook een tweede seizoen bij productie De Mensen. Het programma is genomineerd in de categorie comedy.

Bijna 500 programma's van ongeveer 300 omroepen werden dit jaar ingestuurd naar Rose d'or. In totaal nemen nu 39 genomineerden deel, gespreid over 10 categorieën. De 57ste editie van Rose d'or vindt dit jaar plaats in Berlijn op 13 september. Dan wordt duidelijk of 'Down The Road' en 'Sorry Voor Alles' hun nominatie kunnen verzilveren. 'Sorry Voor Alles' won eerder al een International Emmy award in 2017, naast een heleboel Europese prijzen.

Tot nog toe sleepten drie Belgische programma’s een Gouden Roos in de wacht: ‘Wat Als?’ in 2013, ‘Benidorm Bastards’ in 2010 en ‘De Mol’ in 2000. De 57e editie van Rose d'or vindt dit jaar plaats in Berlijn op 13 september.