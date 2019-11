‘Slimste Mens’ scoort met allerbeste internetfilmpje van het huidige seizoen Mark Coenegracht

19 november 2019

22u22 0 TV Omdat er over het spelverloop van ‘De Slimste Mens’ dezer dagen weinig verrassend nieuws valt te melden, vandaag dan maar een trofee uitreiken aan de internetredactie van de quiz. Met het filmpje van de stoute mama die wat wasabi laat proeven aan een durf-al-kindje, hebben we ons krom gelachen.

Aflevering 22 was voor het overige behoorlijk voorspelbaar. Thomas Huyghe speelde voor de vijfde keer en won voor de vijfde keer. Hij plaatst zich zo meteen op de tweede plaats voor de finaleweken. Voor wielrenner Oliver Naessen is ‘De Slimste Mens’ dan weer voorbij. Hij moest het bij zijn derde deelname afleggen tegen nieuwkomer en comedienne Amelie Albrecht. De Comedy Cup-winnares was op haar manier grappig, een tikkeltje wereldvreemd en eigenwijs-eigenzinnig. Ze is de kandidate die graag met één woord repliek geeft op de vele vragen van Van Looy. Van ‘vermoeiend’ en ‘neutraal’, langs ‘Duvel’ tot, ‘ja’ en ‘neen’. ‘Ik was in slaap gevallen’ was al een lang antwoord. En bij wijlen deed ze denken aan stuntel Geubels in zijn allerjongste jaren.

De comedienne en de wielrenner waren aan elkaar gewaagd, maar konden niks inbrengen tegen het slimme spel van Thomas. Die moest enkel zorgen dat hij bij zijn eigen filmfragment behoorlijk kon scoren. Klus die hij feilloos klaarde.

De leukste quotes

Amelie: ‘Ik ben hier niet graag. Allez, hier wel. Mijn avond is gevuld, dan is het OK’.

Amelie: ‘Je zou verschieten hoe snel uw leven kan voorbijschieten. En ineens ben je postbode’.

Oliver Naessen (over bier drinken): ‘Tijdens het seizoen weinig. Enkel als er gewonnen wordt. Dat is weinig’.

Kantelmomenten

In de fotoronde scoren Amelie en Thomas en verliest Oliver tijd. Bovendien scoren zijn concurrenten extra seconden.

In de filmpjesronde pikt Amelie 50 seconden in van Oliver. Thomas speelt gewoon uit.

Het venijn zit in de staart. Oliver Naessens lijkt bij een 24-9 stand de overwinning op zak te hebben, maar weet niet te verzinnen bij het trefwoord ‘Rommel’. Waarop Amelie netjes uitspeelt.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Thomas Huyghe 411 sec.

2. Amelie Albrecht 353 sec.

3. Oliver Naessen 291 sec.

De stand

1. Astrid Stockman 8 deelnames 5 overwinning en 2 finales gewonnen 1 finale verloren

2. Lotte Vanwezemael 6 deelnames 4 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

3. Mathieu Terryn 6 deelnames 3 overwinning en 2 finales gewonnen 1 finale verloren

4. Thomas Huyghe 5 deelnames 5 overwinningen

5. Philippe Geubels 5 deelnames 2 overwinningen 2 gewonnen finales 1 finale verloren

6. Chrostin 5 deelnames 1 overwinning 3 finales gewonnen 1 finale verloren

7. Sebastien Dewaele 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

8. Oliver Naessen 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

9. Amelie Albrecht 1 deelname 1 finale gewonnen

Nieuwkomer

Acteur en Callboy Bart Hollanders