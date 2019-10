‘Slimste Mens’ kost ‘Geub’ bijna kwart van zijn kijkers MC

16 oktober 2019

11u24 0 TV ‘De Slimste Mens ter Wereld’, met een verrassend sterke Philippe Geubels als kandidaat, blijft de kijkcijferlijst beroeren. Na maandag, scoorde de quiz van Van Looy ook dinsdagavond meer dan één miljoen kijkers. Gemiddeld keken 1.036.676 fans.

Slachtoffer was de Eén-reeks ‘Geub’, van en met Philippe Geubels, dat vorige week nog 692.000 kijkers trok en het nu met 525.000 getrouwen, of haast een kwart minder kijkers, moest stellen. Iets waar ze bij de VRT vooraf rekening mee hielden. “We wisten dat Philippe zou deelnemen aan de startaflevering van ‘De slimste mens’ en dan weet je ook dat de kans bestaat dat hij kan doorstoten naar aflevering twee”, aldus VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. “Het feit dat hij nu tegenover zijn eigen programma op Eén staat, nemen we sportief op. Het gebeurt wel vaker dat onze gezichten ver geraken in de quiz en we hopen dat dat ook deze keer met Philippe het geval zal zijn.”