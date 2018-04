'Shopping Queen' Anne-Laure heeft voor elke dag van het jaar een andere outfit SD

17 april 2018

19u21

VIJF

Anne-Laure (51) is de trotse eigenares van een meters lange dressing. 365 dagen per jaar een andere look dragen? Zij kan dat!

