‘Sex And The City’-bedenker maakt nieuwe serie voor Netflix LOV

16 juli 2020

15u03 0 TV Binnenkort verschijnt ‘Emily in Paris’ op Netflix, een nieuwe serie door ‘Sex And The City’-maker Darren Star. Lily Collins (31) zal de hoofdrol vertolken.

De nieuwe romantische komedie ‘Emily in Paris’ werd geschreven door Darren Star, bekend van ‘Bever Hills 90210', ‘Melrose Place’ en ‘Sex And The City’. De serie, die bij aanvang 10 afleveringen van zo'n 30 minuten zal tellen, speelt zich af in de stad van de liefde, Parijs. Emily, een ambitieuze twintiger uit Chicago die actief is in de marketing, scoort haar droomjob in Parijs. Het bedrijf waarvoor ze werkt neemt een Franse luxe marketingbureau over, en zij krijgt de taak om de social media strategie van het bedrijf onder handen te nemen. Het nieuwe leven van Emily in de lichtstad zal met ups en downs verlopen, met natuurlijk vriendschap maar ook romantiek.

De serie werd volledig in Parijs en op andere plekken doorheen Frankrijk gedraaid. Het zou deze herfst op Netflix te zien moeten zijn.