‘Sesamstraat’ maakt aflevering over verslavingen: “Ouders vermijden dit onderwerp, maar kinderen willen er wel over praten” KD

10 oktober 2019

13u27

Bron: ANP 1 TV De Amerikaanse kinderserie ‘Sesamstraat’ besteedt in een nieuwe verhaallijn aandacht aan het onderwerp verslaving. De pop Karli onthult in een recente aflevering dat ze bij een pleeggezin moet worden geplaatst omdat haar moeder verslaafd is. Dat schrijven Amerikaanse media.

In de aflevering legt Karli aan Elmo uit dat haar moeder daarom naar meetings gaat waarin ze over haar problemen praat en dat zijzelf ook hulp krijgt om ermee om te gaan. Ook een 10-jarig meisje, van wie de ouders echt verslaafd zijn, vertelt aan de jonge kijkers hoe dat voor haar is.

‘Sesamstraat’ heeft de aflevering gemaakt om het onderwerp voor kinderen bespreekbaar te maken en om te laten zien dat het iets is waar meerdere mensen mee worstelen. "We willen laten zien dat kinderen vrij zijn om erover te praten en ouders een handvat geven om dat met ze te doen. Ze hebben de neiging om het onderwerp te vermijden, maar het is iets wat ze hard nodig hebben", aldus een woordvoerder in de Amerikaanse pers.

Het is niet de eerste keer dat de poppenserie zwaardere kwesties behandelt. Vorig jaar woonde in Sesamstraat een dakloze pop. Ook ging het in verschillende afleveringen al over autisme, pesten en over kinderen waarvan de ouders in de cel zitten.