‘Saturday Night Live’ wint opnieuw drie Emmy's en zo staat de teller op 80 JVE

16 september 2020

11u38

Bron: ANP 0 TV Het Amerikaanse comedyprogramma ‘Saturday Night Live’ (SNL) heeft weer drie Creative Arts Emmy's in de wacht gesleept. Daarmee heeft het programma de afgelopen decennia nu al 80 beeldjes gewonnen. Dat is ruimschoots meer dan welk ander televisieprogramma dan ook.

Een van de beeldjes heeft het programma te danken aan een bijdrage van komiek en acteur Eddie Murphy. Hij presenteerde afgelopen seizoen een aflevering van SNL die werd bekroond. ‘Saturday Night Live’ wordt al sinds 1975 uitgezonden en maakte van veel komieken, acteurs en muzikanten televisiesterren. John Oliver, de presentator van een succesvolle late night talkshow mocht ook drie beeldjes in ontvangst nemen. RuPaul deed het met twee beeldjes voor zijn show RuPaul's Drag Race iets minder, hij won in de categorieën haarstyling en make-up.

De Creative Arts Emmy Awards zijn de technischere en kleinere categorieën van de Primetime Emmy Awards, de belangrijkste televisieprijzen van Amerika. Normaliter mogen de winnaars van de Creative Arts Emmy's hun beeldjes ophalen tijdens een speciale ceremonie in het weekend voor de grote Emmy-uitreiking, maar vanwege de coronacrisis is dit jaar gekozen voor een virtuele uitreiking verspreid over vijf dagen, waarvan dinsdag de eerste was. De belangrijkste Primetime Emmy Awards worden komende zondag uitgereikt, tijdens een virtuele ceremonie gepresenteerd door Jimmy Kimmel.

