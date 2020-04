‘Sara’, de vervanger van ‘Familie’: het lelijke eendje krijgt een tweede leven HL

27 april 2020

00u00 0 TV Minstens vier maanden geen 'Thuis' of 'Familie' op tv: dat wordt wennen voor de Vlaamse soapfans. In tegenstelling tot Eén biedt VTM met 'Sara' wel een alternatief voor de liefhebbers van dagelijkse fictie. De reeks dateert weliswaar van 2007, maar was toen razend populair én bracht veel geld op - tot in de parfumerie toe. "Er staat een nieuwe generatie klaar voor 'Sara'."



'Sara' gaat over Sara De Roose, een lieve maar schuchtere secretaresse met puistjes en een beugel. Ondanks de tegenslagen die ze te verwerken krijgt - en spottende opmerkingen als 'Sara is niet lelijk, maar lelijk in het kwadraat' - schopt ze het toch tot directeur-generaal van een mode-imperium. Het sprookje van het lelijke eendje, dus. VTM zond de 200 afleveringen voor het eerst in 2007 uit. De slotepisode was met 1.433.000 kijkers het best bekeken VTM-programma van dat jaar. Wie wilde weten hoe het verhaal afliep, moest ook echt kijken, want de zender had twee slotscènes gefilmd: eentje waarin Sara trouwde en eentje waarin de bruiloft alsnog werd afgeblazen.

'Sara' was de eerste Vlaamse telenovela, een buitenlands soapformat dat maar één seizoen loopt. 'Yo soy Betty, la fea' was het zeer succesvolle Colombiaanse origineel, dat nadien ook als 'Ugly Betty' in Amerika en als 'Lotte' in Nederland een versie kreeg. Naast die buitenlandse expertise had 'Sara' in Vlaanderen nog een extra troef: de mooie cast. Kürt Rogiers en Sandrine André speelden toen al, net zoals nu in 'Familie', een pittig liefdeskoppel. Maar Vlaanderen viel vooral voor Veerle Baetens (42). De actrice won in 2008 drie Vlaamse Televisie Sterren, waaronder die van Beste actrice en Populairste tv-persoonlijkheid. Het leverde haar de hoofdrol in de VTM-politiereeks 'Code 37' op, waarna haar carrière helemaal ontplofte. Met zelfs een nominatie voor een Oscar in Hollywood, voor de film 'The Broken Circle Breakdown'.

Parfum, sjaals, tassen

Al scoorde 'Sara' niet alleen op tv. "De serie was vrij duur en werd in de vooravond, en dus omringd door goedkopere reclameblokken, uitgezonden", zegt schrijfster Ria Maes. "VTM zocht alternatieve inkomsten en bracht daarom een parfum, sjaals en handtassen van 'Sara' uit. Met succes. Maar mijn boeken brachten nog meer op. Op tv was te zien hoe het personage een dagboek bijhield. 'Sara: Mijn dagboek' werd in de loop van het seizoen uitgebracht en bevatte fragmenten die niet op tv ter sprake kwamen. De eerste druk was al uitverkocht nog voor die in de winkel lag. Zoveel voorbestellingen hadden ze bij de uitgeverij nog nooit meegemaakt. Omdat er meer dan 40.000 exemplaren werden verkocht, moest ik nog een tweede deel schrijven. Ook dat bleek een succes. En zo werd 'Sara: Mijn dagboek' een reeks en een goudader voor VTM. Vorige maand werd dagboekdeel nummer 34 uitgebracht en zit de reeks al aan meer dan 500.000 verkochte exemplaren."

Eerste keer in primetime

"Dat 'Sara' nu opnieuw wordt uitgezonden zal de beste reclame voor de boekenreeks zijn", gaat Maes verder. "En er staat zeker een nieuwe generatie voor klaar. De heruitzending wordt naast een mooi eerbetoon ook een grote test. 'Sara' werd in 2007 om 18.30 uur uitgezonden en toen dat in 2011 op VTM al eens werd herhaald, gebeurde dat in de namiddag. Nu staat 'Sara' voor het eerst in primetime. Het goudhaantje is dus op zoek naar een tweede leven, met een nieuw publiek. De sterren staan goed. Het voorbije jaar was 'Sara' op VTM Go met 4,7 miljoen views de tweede best bekeken serie. De interesse is er nog steeds, hé?"

'Sara' is van maandag tot vrijdag op VTM te zien. Of en hoe alle 200 afleveringen worden getoond, is nog niet duidelijk.

'Sara', 20 uur op VTM

