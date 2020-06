‘Sara’-acteur Hans De Munter: “Iedereen associeert me met de slechterik”

TV

“Ik mocht normaal naar Londen voor een rol in een BBC-reeks, maar dat ging niet door.” Ook voor Hans De Munter (66), Leon Van Wijck in ‘ Sara ’, staat het professionele leven even on hold. Niet eenvoudig, maar de acteur duimt vooral dat we lessen trekken uit de situatie. Hij deelt zijn visie over de toekomst, en blikt ook terug op de rollen waar iedereen hem over aanspreekt.