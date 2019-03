‘Sanseveria’ en de overstap van de VRT: de laatste 90's referenties in ‘Studio Tarara’ MVO

19 maart 2019

21u40 0 TV De voorlaatste aflevering van ‘Studio Tarara’ bracht heel wat spanning, maar zoals gewoonlijk ook heel wat slimme referenties naar de jaren ‘90.

Sanseveria

Het stopwoord van het SM-koppel in de sketch is Sanseveria. Spreek het uit, en de harde seks stopt. Sanseveria was één van de eerste Human Interest-programma’s bij VTM. Acteur Hugo Van den Berghe praatte toen opvallende reportages aan mekaar.

Overstap van de VRT

Jean Van Hoof heeft het over zijn verleden bij de VRT. Na 1989 stapte heel wat grote namen van de VRT naar het jonge VTM zoals Luc Appermont, Gaston Berghmans en Leo Martin, Paul Jambers, Bart Peeters, Jacques Vermeire, Gerty Christoffels, enzovoort.

Mark Demesmaeker schakelt rechtstreeks over in het nieuws

Het Europarlementslid van de NV-A was nieuwsanker bij VTM nieuws van 1992 tot 2004, toen hij overstapte naar de politiek. Ondertussen presenteerde hij ook het tuinprogramma Groene Vingers. Mathias Yavas die in de aflevering Jean Van Hoof rechtstreeks interviewt is een fictief reporter.

Familieraad

Ricky Bolsens speelt in rehab het bordspel van ‘Familieraad’, afgeleid van het populaire spelprogramma dat Koen Wauters presenteerde tussen 1990 en 1994. Koen begon bijna elke ronde met de zin: ‘We vroegen aan 100 Vlamingen...’ De deelnemers moesten raden wat de meest voorkomende antwoorden waren op vragen over alledaagse dingen.

Lynn Van Wesenbeeck als omroepster

Opnieuw verschijnt Lynn Wesenbeeck in beeld. Als omroepster kondigt ze de film ‘Back to the Future’ aan, met Michael J. Fox. Lynn was omroepster van bij de start van VTM in 1989 tot 1996 toen ze het gezicht van Royalty werd. Haar dochter Lauren speelt mee in ‘Studio Tarara’, als kleedster Babs.

Bart Kaell

Echte naam of artiestennaam vraagt opwarmer Patrick aan het publiek. Artiestennaam natuurlijk. Officieel heet de zanger en presentator van het Rad van Fortuin Bart Gyselinck.

Antwoordapparaat

Je vond het in bijna elke huiskamer naast de vaste telefoon. Het antwoordapparaat sprong aan als je telefoon ging als je niet thuis was. De beller kon dan een korte boodschap achterlaten die automatisch werd opgenomen op een kleine cassette. Achteraf konden die boodschappen worden beluisterd. Het antwoordapparaat verdween met de opkomst van de gsm.