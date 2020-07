‘RuPaul's Drag Race’ krijgt Nederlandse versie SDE

26 juli 2020

14u20

Bron: ANP 0 TV Het populaire Amerikaanse televisieprogramma ‘RuPaul's Drag Race’ krijgt binnenkort een Nederlandse versie. De serie krijgt onder de noemer ‘Drag Race Holland’ een plek op Videoland, zo heeft RTL zondag bekendgemaakt.

De aankondiging gaat gepaard met een video van RuPaul zelf. "Vol trots kan ik vertellen dat mijn geliefde ‘Drag Race’ naar Nederland komt. Met een gloednieuwe presentator en exclusief te zien bij Videoland. Binnenkort volgt meer informatie. Dus hou het in de gaten", zegt hij in het filmpje.

RuPaul, zelf een bekende dragqueen, is de bedenker en de presentator van de originele show. Hierin vertolkt hij ook een juryrol. Het programma, een talentenjacht voor dragqueens, is sinds 2009 op televisie. De show won door de jaren heen diverse Emmy Awards. Na een Thaise versie wordt ‘Drag Race Holland’ de tweede niet-Engelstalige versie. Wanneer die versie verschijnt, is nog niet bekend.

