‘Riverdale’-actrice uit frustratie over schrijvers: “Ik houd m'n mond niet langer” SDE

04 juni 2020

20u21 2 TV Vanessa Morgan, een 28-jarige actrice die te zien is in de reeks ‘Riverdale’, heeft op sociale media uitgehaald naar de schrijvers van de reeks. Ze is niet blij met de manier waarop zwarte personages worden voorgesteld, klinkt het.

“Ik ben er klaar mee hoe zwarte mensen worden neergezet in de media", schrijft Vanessa Morgan, die Toni Topaz speelt in de populaire reeks ‘Riverdale’, op Twitter. “Ik ben het moe dat we worden afgeschilderd als misdadigers, als gevaarlijke of kwade enge mensen. Ik ben klaar met het feit dat we als eendimensionale sidekicks worden gebruikt voor de witte hoofdrolspelers. Of dat we alleen maar in de reclames te zien zijn voor de diversiteit, maar niet in de show zelf. Het begint bij de media. Ik houd m’n mond niet langer”, besluit de actrice.

Wanneer een van haar volgers suggereert dat ze loonsverhoging verdient, omdat ze gebruikt wordt voor diversiteit, antwoordt Vanessa: “Ik ben momenteel de enige zwarte vrouw met een terugkerende rol in de serie, maar ik krijg ook het minst betaald.” Fans die uithalen naar haar witte collega’s, krijgen echter het deksel op de neus. “Mijn rol in ‘Riverdale’ heeft niets te maken met mijn collega’s/vrienden”, zegt Vanessa. “Zij schrijven de show niet. Dus je moet hen niet aanvallen, want zij maken de beslissingen niet en ik weet dat zij me steunen.”

Lees ook:

‘Riverdale’-actrice Lili Reinhart: “Ik ben een trotse biseksuele vrouw”

‘Riverdale’-acteur Cole Sprouse gearresteerd tijdens protest

I’m not being Quite anymore. ✊🏽 #BlackLivesMatter pic.twitter.com/JXgJic4mrR Vanessa Morgan(@ VanessaMorgan) link